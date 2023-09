Irina Baeva revela detalles de su preparación para Aventurera; 'es un halago ser considerada'

Hace apenas unos días el productor Juan Osorio reveló quién interpretará a la nueva Aventurera en la adaptación que prepara. Se trata de la actriz rusa Irina Baeva, quien en entrevista para medios de comunicación reveló algunos detalles de cómo se está preparando.

La actriz reveló que siempre se está preparando para todo: "Tomando clases de inglés, de canto, de baile, de todo lo que se pueda y siempre tratando de salir de mi zona de confort", dijo Baeva.

"Es un honor para mí, es un halago ser considerada. Faltan muchos detalles, como el mismo Juan se los dijo, estamos en proceso", agregó la actriz, quien se encuentra trabajando actualmente en la telenovela "Nadie como tú".

"Creo que e cualquier proyecto es buscarle el reto, a lo mejor le sé un poquito más al baile y menos al canto, pero creo que finamente todo se trata de una interpretación, de una actuación, y la verdad es que me emociona mucho", señaló Irina Baeva.

La actriz se dijo lista para las criticas que puedan llegar cuando comience con el proyecto y explicó que es consciente de que de cualquier forma las críticas van a llegar: "Si no quieres que te critiquen no hagas nada, no vivas, no respires, no digas nada", dijo.

Aventurera se basa en la película homónima de 1949, escrita por el español Álvaro Custodio y dirigida por el mexicano Alejandro Gout. Fue protagonizada por la cubana Ninón Sevilla y se convirtió en un referente del llamado ‘cine de rumberas’.

El 28 de octubre de 1997 fue el día en que Aventurera debutó en la marquesina del Salón Los Ángeles. Tras la obra estaban Carmen Salinas y Guillermo Lowder, Carlos Olmos y Enrique Pineda.

Tras el lamentable fallecimiento de Carmen Salinas, Juan Osorio había expresado su intención de realizar una nueva versión de la puesta en escena como un homenaje a la legendaria actriz.

DGC