Irina Baeva debuta como la nueva 'Aventurera' y fans la destrozan: 'muy tiesa, parece Gulag' (VIDEO)

Luego de una larga espera y un hype que intentó generar Juan Osorio, por fin Irina Baeva debutó como la nueva “Aventurera” … decepcionando al público conocedor de la obra de Niurka y de la difunta Carmen Salinas, pues todo mundo criticó a la rusa por su desempeño, el cual calificaron como “mediocre” y “tieso”.

Fue la noche de este 20 de junio cuando se desarrolló el debut de Irina Baeva como la nueva “Aventurera” en el emblemático Salón Los Ángeles, lugar que ahora será el escenario donde se presentará la mítica obra de teatro musical… que le quedó grande a la hija fugada de la antigua Unión Soviética.

🚨IRINA BAEVA COMO AVENTURERA HOY SU GRAN ESTRENO A PRENSA ..TE GUSTO SU NÚMERO MUSICAL? OPINA 🚨

Irina Baeva Cómo Aventurera su primer musical estreno a prensa ..te gusta su interpretación? #irinabaeva #aventurera #estreno pic.twitter.com/eyhPmkSbBD — Edn (@edorantes1) June 21, 2024

Cabe recordar que, desde que se anunció que Irina Baeva iba a protagonizar el musical, mucha gente predijo que su actuación dejaría mucho que desear, pues, aunque Rusia y Cuba son aliados políticos y comparten algunas ideologías, las habilidades dancísticas latinas sólo existen en ala isla que vio nacer a Niurka. Además, señalaron que Osorio puso a la novia de Gabriel Soto en el papel sólo porque es rubia.

Al deber el debut de Irina Baeva, mucha gente comenzó a criticarla con dureza, pues la rusa se negó a bailar como solían hacerlo otras “Elena Tejero”.

Incluso, el filoso Gustavo Adolfo Infante dijo en “Sale el Sol” prácticamente que “mejor nadota”, pues a Irina le falta nivel para alcanzar el poderío de las otras protagonistas que ha tenido la obra de Carmen Salinas.

"Sé que fue la primera función, a mí en lo personal no me gustó, me aburrió mucho, estuvo Susana González leyendo un texto como si fuera Carmen Salinas, en homenaje, 10 minutos, un somnífero", dijo.

Irina Baeva, Daniel Elbittar y Nicola Porcella son los protagonistas de la obra de teatro #Aventurera, una producción de Juan Osorio.



¿Les gusta el elenco? pic.twitter.com/uou3qOlYG0 — MÁS FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) May 28, 2024

“Irina Baeva es hermosísima pero los bailes son otra cosa, no es espectacular… hace playback, no canta en vivo (...) quizá tenga que ir a verla otra vez porque desde donde yo estaba no se veía", remarcó.

Además, los fans no fueron tan suaves en sus críticas y se le dejaron ir con todo: "Tiesísisima, no creo que sea un gran acierto que ella fuera 'Aventurera'", "es hermosa pero no sabe bailar. Las latinas ya probaron que lo hacen mejor", “Baila igual que prisionera del Gulag… habiendo tantas opciones traen a la rusa” y “Si querían una rubia hay muchas que se pudieron pintar el pelo”, dijeron.