Niurka se burla de Juan Osorio por el fracaso de Irina Baeva como la nueva 'Aventurera': 'no es vedette'

Para nadie fue sorpresa que la nueva versión de "Aventurera" producida por Juan Osorio y protagonizada por la rusa Irina Baeva fuera un rotundo fracaso; no obstante, todo mundo estaba esperando a que Niurka, quien interpretó por años al icónico personaje, saliera a dar su opinión sobre el desempeñó de la hija de la ex Unión Soviética… y sus palabras estuvieron repletas de burlas.

A través de sus historias de Instagram que Niurka subió varios videos en los que habló del desempeño de Irina Baeva, de quien dijo que ella nunca ha sido una actriz ni mucho menos cantante y bailarina. No obstante señaló que el coreógrafo debía de haber sabido eso, por lo que lo culpó por el fisco que fue el show.

Así luce Irina Baeva en la piel de 'Elena Tejero', junto a Olga Breeskin, Daniel Elbittar y un gran elenco en el regreso del musical de teatro 'Aventurera', producción de Juan Osorio, que hará homenaje a Carmen Salinas. Estreno: 20 de junio en #CDMX

"Aventurera es una obra a la que Carmen Salinas le dio un plus y sí, sin que se ofendan porque no representan, porque no responden a las exigencias de Aventurera, pueden ser muy exitosos los compañeros que están en este momento en la obra, en sus mundos en sus roles, pero no responden a las exigencias de aventurera", inició Niurka.

La “mujer escándalo” agregó que Juan Osorio tenía la responsabilidad de llenar el vacío que dejaron los personajes que no pudieron estar debido a que no contaba con el guion original, pero remarcó que fracasó y, muy a su manera, lo llamó mediocre.

Irina Baeva en aventurera.

Niurka también subió unos videos de las versiones pasadas de “Aventurera” e incluso dijo que ella se considera como la mejor versión del personaje.

Finalmente, la mamá de Emilio Osorio le dijo a su ex que deje de creer que es alguien con talento y que le baje a su soberbia, por lo que le pidió tanto a él como a su equipo de producción que se “aprendieran la de chambear” y le advirtió que en los próximos meses se viene una obra con la que "van a temblar", refiriéndose a "Perfume de Gardenias".

"No, Juan, lo que tocas no lo haces oro, el talento tiene que estar porque a la audiencia jamás la podrán subestimar. El diagnóstico esperado por todos, perdón no lo puedo dar en ruso pero mira, 'Irina no es vedette, entonces lo digo en español, ¿bailas?'”, humilló Niurka.