Karol Sevilla responde a Niurka tras ser atacada sobre su romance con Emilio Osorio

Ya ha pasado un tiempo desde que Emilio Osorio y Karol Sevilla terminaron su relación; incluso, el famoso inició una nueva relación con Leslie Gallardo, quien participó en la reciente temporada de La Casa de los Famosos y es muy cercana a su suegra. Niurka, ya que la vedette ha ocnfirmado que se llevan de lujo.

En su momento, parecía que Niurka Marcos también le tenía estima a Karol Sevilla, aunque ahora esto no es muy certero, pues desde que terminó con Emilioi "El Halcón", parece ser que la mujer de 56 años reveló lo que opina realmente sobre la chica, ante lo cual, la actriz de Soy Luna no se quedó callada.

“Emilio no la buscó (a Karol Sevilla), fueron las circunstancias. Emilio estuvo tres años perdiendo el tiempo. Si hubiera encontrado a su novia (Leslie) antes, hubiera dejado de perder el p*to tiempo” expresó Niurka durante una estrevista hace tiempo.

Así responde Karol Sevilla a su ex suegra

La joven actriz respondió a los ocmentarios de Marcos tras haber concluído con su romance: La verdad es que no estoy tan pendiente ya ahorita de lo que digan de mí, ni por qué me critiquen, por qué me juzguen, ni por qué me tiren hate” aseguró Sevilla ante los medios de comunicación.

“La verdad es que hoy estoy enfocada en mi vida, en mi carrera, en mi música, en mi familia, en lo que soy yo”, agregó. “Una frase que hoy me identifica muchísimo es: ‘Me da igual’, la gente va a hablar y solamente la gente que está cerca de mí sabe quién soy y no voy a estar dando declaraciones de si fui o no feliz. Soy la única que sabe la realidad y ya está. Me han enseñado a no hablar nunca mal de nadie” continuó.

¿Karol Sevilla ya tiene un nuevo romance?

Sobre los rumores referentes a una nueva relación con Mario Bautista, Karol Sevilla descartó la idea: "Somos muy grandes amigos. La verdad lo quiero y lo adoro con todo mi corazón”, aclaró. “Los dos estamos en una etapa de nuestras vidas muy bonita, que hay mucho trabajo de por medio; entonces, ahorita no hay tiempo" aseguró la famosa, quien asegura sentirse bien en este momento sin pareja.