Hijo de Niurka se casa ¿Quién es la "nueva hija" de la vedette y esposa de Kiko Marcos?

Este sábado, el hijo mayor de Niurka, Kiko Marcos, desposó a quien fue su novia por más de 10 años, Kimi Ishiwara; fue en Mérida Yucatán donde la pareja se convirtió en marido y mujer, lo cual provocó la alegría de Emilio Osorio, Romina Marcos y del resto de los invitados, aunque provocó algo de confusión entre el público, ya que varios usuarios pensaron que en la boda, la novia era Leslie Gallardo.

Un video publicado por parte de la pareja conformada por Emilio Osorio y Leslie Gallardo generó confusión en redes, ya que si bien la relación ha sido bastante corta, ha dado mucho de qué hablar, puesto que ambos lucen demasiado emocionados respecto a su noviazgo y aseguran que tienen el deseo de casarse y formar una familia, ya que consideran que son iguales; por ello, cuando en el video señalan que el hijo de Niurka se ha casado y la pareja se muestra alegre, el público pensó que la unión había sido entre la ex shore y el actor.

Así fue la boda del hijo mayor de Niurka Marcos. Foto: Instagram

¿Quién es Kimi Ishiwara, la esposa del hijo mayor de Niurka?

Kiko Marcos, el hijo mayor de Niurka, es ingeniero, desarrollador de videojuegos para celulares, por lo que es el hijo no famoso de la vedette; por este motivo, se le considera como el raro de la familia al ser el único hijo de la artista que no eligió la vida pública. “No se me dio (la actuación y el baile). Yo hago números y creo cosas, pero en un ámbito diferente”, aseguró en una entrevista en el pasado.

Sin embargo, su esposa, Kimi Ishiwara, es creadora de contenido del Canal Once y estratega freelance de relaciones públicas; ambos mantienen sus redes abiertas para que el público vea su tierna relación.

Usuarios creen que Emilio Osorio se casó con Leslie Gallardo

En el video, se puede ver a Emilio y a Leslie decir "ya se casaron, oficialemente son esposos" y posteriormente, Emilio asegura que se encuentran en la cena de recepción tras la boda antes de señalar a su madre con la cámara, quien contenta dice "sí, ya tengo una hija más" llena de felicidad.

Si bien los personajes en ningún momento hablaron de matrimonio entre ellos en el clip, los usuarios pensaron que los jovenes habían contraíso nupcias ya que la pareja se muestra sumamente unida y siempre contentos a través de redes sociales. "¿se casaron a los 3 meses?", "la rubena disque asegurando los terrenos" y "asegurando papel en la novela" fueron los comentarios de las personas que creyeron que había matrimonio entre Emilio y Leslie.

Sin embargo, otros más destacaron que para nada era sí, ya que la pareja jamás habló en primera persona, sino en tercera; además, aseguraron que la boda era entre Kiko y su novia, por lo que nada tiene que ver con la relación entre Emilio y Leslie.