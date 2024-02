Niurka afirma que Juan Osorio es el 'sugar' de Eva Daniela y que ella es su 'enfermera'

Niurka está lejos de dejar en paz a su ex Juan Osorio y a su novia menor Eva Daniela, pues ahora la cubana despotricó en contra del productor, quien aseguró que la “mujer escándalo” no tenía el talento suficiente para hacerle una tiradera al estilo Shakira.

“No sé si esta persona tenga el talento o la capacidad para hacer una canción de esas pero ese es su problema”, dijo Juan Osorio, desatando la furia de Niurka, quien sacó nuevamente el filo para afirmar que él es simplemente el sugar daddy de Eva Daniela, a quien ve como su enfermera para cuando se más viejo.

Ante ello, en un nuevo encuentro con la prensa, Niurka se le dejó ir con todo a Juan Osorio y a Eva Daniela, a quienes les pidió “cerrar el hocico” porque les sabe cosas muy turbias.

"Estate quieto pobrecito bebé, porque no vas a querer que abra el hocico, sabes que lo puedo abrir si me da la gana, y todavía está Emilio entre tú y yo. Te estoy advirtiendo, previniendo, acuérdate que yo sé todo lo que pasa allá adentro, tú sabes que yo lo sé", dijo Niurka Marcos.

Sobre Eva Daniela remarcó: "Yo no hablo de ella, yo los defendía de todo el bullying que le estaban echando por la diferencia de edad, entonces no entiendo; si yo hablé algo de ella será porque ella es tóxica y habrá algo que decir, pero si ella quiere hablo más porque sé muchas cosas, ¿verdad niña?".

Agregó que Eva Daniela, de 27 años, le tiene miedo a Niurka y consiedra que en cualquier momento le va a bajar a Osorio: "Ella es la que dijo que yo no existía en sus vidas, ella lo dijo, se atrevió, claro que existo, existo tanto que tú no toleras ver a Juan al lado mío, porque, aunque soy una vieja, te hace sentir insegura".

Por si fuera poco, en Ventaneando, Niurka afirmó que el romance entre Juan Osorio y Eva Daniela es realmente un intercambio comercial, en el que la joven ofreces su cuerpo a cambio de dinero y cuidados futuros.

"Ellos pretenden hacerle creer al mundo que ella es señorita, no es señorita, tú eres su sugar daddy, entonces, tú la mantienes, ella te tiene que dar algo. Quieren hacerle creer al mundo que no viven juntos, no quieren que el mundo sepa que ella duerme en su cama”, dijo.