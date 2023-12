Por esto terminó la relación entre Karol Sevilla y Emilio Osorio: "Ya no me sentía cómodo"

El amor acaba y tanto Emilio Osorio como Karol Sevilla son muy conscientes de ello y de lo importante que es avanzar después de una ruptura amorosa. Ambos actores han sido vistos con nuevas compañias; por un lado, Emilio ya formaloizó con Leslie Gallardo, exintegrante de Acapulco Shore, mientras que Karol se ha visto muy cariñosa con el cantante Mario Bautista.

A pesar de ello, ninguno de los artistas se había pronunciado respecto al motivo detrás de su separación, hasta ahora, ya que Emilio Osorio decidió que era momento para contar un poco más de lo que sucedía en su antiguo noviazgo ya que al parecer, la ha superado ya que se encuentra con una nueva pareja con quien quizás se entiende mejor.

Esto fue lo que dijo Emilio Osorio sobre su noviazgo con Karol Sevilla

"He visto mucho desmadre en redes sociales y lo único que he hecho es pegarme a Leslie día y noche" explicó el miembro del Team Infierno cuando se le cuestionó respecto a las declaraciones de su madre, Niurka, sobre su ex novia, donde llamó a la joven una "villana". Ante esto, la actriz de Disney señaló que asumiía dicho papel si era lo que se buscaba.

El hijo de Juan Osorio señaló que "uno termina una relación para tener una relación donde se sienta mejor", puesto que era evidente para la audicencia, que Karol y Emilio no estaban en la misma sintonía, lo cual puede generar algo de inconformidad en cualquier relación.

¿Qué tengo que hablar del tema? Terminé, tengo chamba, tengo salud, tengo familia, un viaje a Italia, entonces... Emilio Osorio

​Artista

¿Cómo fue el final de la relación entre Karol Sevilla y Emilio Osorio?

El artista explica que cuando salió de La Casa de los Famosos, donde presumía mucho a su pareja y hablaba de cuanto la extrañaba, se dio cuenta de que Sevilla no compartía el mismo entusiasmo con el público sobre su noviazgo.

Uno tiene que estar en la vida con quien se sienta cómodo, yo ya no me sentía cómodo, ella tampoco. Se termina, terminó bien Emilio Osorio

Finalmente, Osorio explicó que no tiene algo más que contar sobre su antigua relación y que actualmente, es feliz de poder presumir a su pareja y de pasarla bien con ella.