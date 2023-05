Jaime Maussan abre archivos de 30 años de pesquisa OVNI

El ufólogo mexicano Jaime Maussan abre sus archivos de 30 años de investigación sobre OVNIS en la serie de History, Los expedientes secretos con Jaime Maussan, donde muestra evidencia de ocho casos en los que hubo fenómenos inexplicables que demostrarían la existencia de extraterrestres que han estado en la Tierra.

“Es el esfuerzo de tantos años, son investigaciones que mantienen una gran actualidad, la gente quiere saber de lo que se dijo que no era cierto y ahora resulta que sí era”, señaló recientemente en conferencia de prensa virtual Jaime Maussan.

La serie que se estrena el próximo 19 de mayo, incluye por ejemplo, el caso Campeche, que se considera revolucionó el mundo en 2004, un avión de la Fuerza Aérea que patrullaba la costa detectó una serie de OVNIS en sus radares, desatando una investigación que resultó ser el primer caso oficial desclasificado de México; los informes desclasificados del Pentágono en los que se da cuenta de objetos voladores no identificados; o los supuestos avistamientos que se han documentado entre Tijuana, San Diego y la isla de Guadalupe.

Los archivos, videos y fotografías se acompañan del testimonio de expertos y testigos de los distintos casos.

Se da cuenta también de los videos de naves no identificadas que fueron vistas desde la Estación Espacial Internacional, la desclasificación de archivos secretos de la CIA sobre OVNIS y los avistamientos en el volcán Popocatépetl, que han suscitado toda una serie de conversaciones y controversias.

“No se trata de historias de ciencia ficción, sino de una realidad que nos está ocurriendo en nuestro tiempo y espacio… Hay un incremento de la actividad del fenómeno en los últimos dos o tres años, objetos que están bajando literalmente a la altura de nuestros ojos para que los podamos ver, esto nos lleva a considerar la posibilidad que ellos están forzando la posibilidad del inicio de una comunicación, que creo es realmente lo que sigue, por eso resulta tan importante lo que se está haciendo por History”, aseveró el también periodista.

Maussan afirmó que el archivo que tiene sobre el fenómeno extraterrestre “no lo tiene ni el Pentágono, recibimos videos todos los días de México, Argentina, Estados Unidos, Europa, nos permite tener una cantidad de imágenes, me gustaría compartirlos con el Pentágono”, sostuvo.

Dijo que hizo esta serie por un deseo de “dejar el resultado de mi trabajo para otras generaciones”.

La producción promete mostrar objetos que no se habían dado a conocer antes, además trata de responder preguntas tales como ¿estamos solos en este mundo?, ¿por qué Estados Unidos ocultó evidencia de presuntos OVNIS en 1947?, o ¿por qué los gobiernos del mundo no han aceptado la posible existencia de objetos no identificados?, entre otras más.

“Mintieron una y otra vez al pueblo de Estados Unidos, se perdió la oportunidad de que la gente supiera; la realidad sería distinta si se hubiera aceptado”, manifestó Maussan sobre la supuesta evidencia que se ocultó a finales de la década de los años 40 en Estados Unidos.

Aseguró que los OVNIS que se han visto podrían ser la “policía cósmica tratando de decirle algo a los gobiernos del mundo: ‘aquí estamos, hay límites’, me parece que son advertencias’”, abundó.

Celebró que a diferencia de la época en la que comenzó a indagar el fenómeno, ahora se tome con seriedad.