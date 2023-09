Ellas soy yo: Él es Javier Molina, el único novio que tuvo Gloria Trevi antes de Sergio Andrade

La cantante Gloria Trevi, en su serie “Ellas soy yo” cuenta quién fue su primer novio, un joven de su edad con el que tuvo una relación amorosa antes de caer en las manos de Sergio Andrade.

Según la producción el primer novio de Gloria Trevi se llamó Javier Molina, un joven que la hizo tener una adolescencia relativamente normal, hasta que el productor musical entró a la vida de la cantante y ese romance inocente desapareció, porque después Andrade la hizo “su novia”.

¿Quién es Javier Molina en la vida real?

Gloria Trevi contó en su serie que Javier Molina la vio en una reunión cuando ella era conductora del programa XE-TU, en el que la cantante estuvo alrededor de un año.

Javier la reconoce en la fiesta y se acerca a ella para conocerla, entonces descubren que se gustan y Javier le pide que sean novio. Gloria acepta.

"Lo que fue mi experiencia con mi novio, fue una experiencia muy bonita pero también muy inocente", dijo Gloria Trevi en la serie, y aunque ella lo recuerda con cariño no se sabe cuál es el nombre real de aquel joven.

Sian interpretando a Javier Molina, novio de Gloria Trevi en Ellas soy yo Foto: Especial

También en la serie Javier tiene una hermana que también quiere ser artista y que ya trabaja con Sergio Andrade, Javier le dice a Gloria de esta conexión y le dice que tal vez ella debería de acompañar a su hermana a la oficina del productor, para ver si podría conseguir un casting con el que era conocido como “Rey midas de la música”.

Gloria va, pero Andrade nunca las recibe. Más adelante en la serie Javier le revela a Gloria que Andrade no es una persona de fiar, pues a su hermana le robó dinero, por lo que le pide tener cuidado con él.

Sergio Andrade obligó a Gloria Trevi a terminar con su novio Javier Molina

Sergio Andrade, según la serie, era un tipo muy celoso y no quería que ninguna de las chicas que estaban en su supuesta academia de música y baile tuvieran contacto con hombres, así que constantemente les preguntaba si tenían novio. Gloria dijo que no, pero un día la descubrió, así que el productor la obligó a firmar un contrato para no tener novio.

Este contrato también lo firmaron las chicas que integraron la banda Boquitas Pintadas, a la que posteriormente ingresó Gloria Trevi como tecladista.

¿Quién es el actor que da vida al novio de Gloria Trevi?

El guapo actor que da vida a Javier Molina se llama Sian Chioing, es un joven actor de origen cubano. Nacido el 27 de octubre de 1993, en La Habana, por lo que actualmente tiene 29 años.

Su papá es el actor y director de cine y televisión Rolando Chioing, que en Cuba es muy reconocido. El joven ha salido en otros proyectos de Televisa y actualmente tiene más de 500 mil seguidores en Instagram.