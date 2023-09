Jay de la Cueva se siente liberado en nueva etapa de solista

“Son testigos de esta liberación”, con esta frase Jay de la Cueva describió la nueva etapa de su carrera musical en la que tras 24 años deja Moderatto para disfrutar de su faceta en solitario en la que están dedicadas todas sus energías, sus búsquedas y autodescubrimiento.

Como solista, uno de los frontman mexicanos con mayor presencia, trabajó en un disco que lanzará en agosto del 2024 y del que ayer dio a conocer el primer sencillo llamado “Tokyo”, una especie de balada con toques de eletropop.

“Mi energía ya está puesta en esto, el año pasado todavía consideraba seguir (con Moderatto), siempre he podido tener bandas, en algún momento cuatro de éstas estuvieron al mismo tiempo, ya lo probé, fue difícil, cansado, no puedes quedar bien con todos tus compañeros”, dijo ayer en conferencia de prensa, quien ha formado parte de bandas como Molotov y Fobia.

Agregó que ahora le interesan otras búsquedas creativas. “Para mí hoy sólo existe la vida para la nueva música, para este álbum y como proyecto alterno The Guapos, que es música nueva; no me interesa revisitar mi pasado”, apuntó.

Nos vamos en una situación privilegiada, no nos separamos porque no nos soportemos… Ya no somos los mismos los que iniciamos el proyecto hace 24 años, celebro eso

Jay de la Cueva, Cantante

Señaló que si bien con las agrupaciones que integró trataba de deleitar al público, ahora como vocalista en solitario su misión será convencer a los fans.

“A partir de aquí no me corresponde a mí, ya hice lo que tenía que hacer, para mí ya es un éxito, dejo las bandas que tengo, que me han regalado tanto, podría seguir tocando y haciéndolo, porque cada vez que me subo a tocar con las bandas es una droga. Sin embargo, hoy quiero salir a tocar para convencer, voy a disfrutar del proceso”, expresó.

Sobre el nuevo álbum lo describió como un proyecto muy personal en el que está siendo muy honesto.

“Estoy experimentando, es un disco muy honesto, para mí es una búsqueda, estoy descubriéndome. Estoy contando una historia completa, no es una sola canción, no tengo ninguna colaboración, mi compromiso no es distraer con una colaboración, es un disco muy personal”, agregó Jay de la Cueva, quien se embarcará en una gira de despedida con Moderatto, una de las paradas será el próximo 23 de marzo del 2024 en el Palacio de los Deportes.

Sobre Moderatto reiteró que se va contento con lo que junto con Xavier, Roy, Elohim y Mick construyó a lo largo de casi cinco lustros. Pasaron de ser una banda que comenzó interpretando covers a posicionar éxitos propios como “Sentimettal”, “Si mi delito es rokear” y “Ya lo veía venir”, entre otros más.

“Mucha gente piensa que Moderatto era una broma, no es una broma, es un grupo con mucho humor, que no nos tomábamos en serio a nosotros, pero nos tomábamos muy en serio nuestro trabajo, le gustara o no a la gente; me siento orgulloso de pertenecer a Moderatto, me siento orgulloso de todos los logros, los sencillos consecutivos, transformarla a una banda que hizo sus canciones inéditas. Me siento muy orgulloso y me voy honrando el nombre de la banda, honrando a mis compañeros”, dijo Jay de la Cueva.