Jennifer López rompe el silencio tras su ruptura con Ben Affleck: 'Fue como si todo mi mundo explotara'

Tras dar a conocer su divorcio con Ben Affleck, Jennifer López habló por primera vez sobre su separación del actor, con quien se dio una segunda oportunidad después de un polémico romance en el año 2004 que llevó a un compromiso sin consumar.

Fue por varios meses que se rumoró sobre un quiebre en la relación entre Jennifer López y Ben Affleck. Finalmente, en agosto se dio a conocer que la pareja icónica se se había divorciado y que el procesos comenzó desde abril de este año.

Jennifer López rompe el silencio sobre su divorcio con Ben Affeck

Fue a través de una entrevista con la revista Interview que JLo explicó que necesitaba estar sola de nueva después de haber terminado su relación con el afamado actor que dio vida a Batman.

Detalló sobre su película This is me... Now que en algún momento, el romance que la inspiró llegó a su fin: "Fue como si todo mi maldito mundo explotara”, expresó. Mencionó además que la decisión de irse la tomó este verano.

Jennifer López y Ben Affleck se separan.

En ese sentido, menciona que un día dijo "necesito irme y estar sola. Quiero demostrarme a mí misma que puedo hacerlo". Además, mencionó que "tienes que ser bueno por ti mismo", algo que asegura que no había aprendido aunque pensó que sí.

La famosa confesó que la ruptura ha sido bastante complicada, pero dejó ver que a pesar de sentirse en ocasiones sola, triste y aterrada, también está segura de que estará bien y que vale la pena pasar por la situación en búsqueda de un crecimiento personal.

"¡Sí, es jodidamente difícil! Pero cuando te sientas en esos sentimientos y dices: 'Estas cosas no me van a matar', es como si en realidad fuera capaz de alegría y felicidad por mí mismo. Estar en una relación no me define. No puedo estar buscando la felicidad en otras personas. Tengo que tener felicidad dentro de mí misma. Solía decir que soy una persona feliz, pero todavía estaba buscando algo para que alguien más lo llenara, y es como, 'No, en realidad soy buena'".

Destaca además que esta situación le ayuda a reflexionar sobre si misma: "Comienzas a examinarlo poco a poco diciendo: 'Está bien, hice esto, esta fue mi parte en esto, esto fue lo que debería haber visto desde el principio, esto es lo que no miré'. Esas cosas son las que realmente son las lecciones".

De este modo, Jennifer López dejó ver que sigue en duelo por su ruptura con Ben Affleck y mientras atraviesa este proceso, no está en busca de una nueva relación, pues desea seguir enfocándose en ella misma y en sanarse.