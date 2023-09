Joe Jonas y Sophie Turner anuncian oficialmente su divorcio; piden respeto

Después de varias filtraciones en las que medios estadounidenses señalaron que Joe Jonas y Sophie Turner pusieron fin a su matrimonio, la pareja por fin rompe el silencio y anuncia oficialmente su divorcio.

A través de sus cuentas de Instagram, el cantante y la actriz publicaron un mensaje en el que señalan que tomaron la decisión de separarse, pero que ésta fue totalmente amistosa. Pidieron a la gente no especular sobre los motivos por los que ya no estarán juntos.

“Después de cuatro años maravillosos de matrimonio hemos decidido mutuamente ponerle fin de manera amistosa. Hay muchas narrativas y especulaciones sobre por qué, pero realmente esa es una decisión unida y esperamos sinceramente que todos puedan respetar nuestros deseos de privacidad para nosotros y nuestros hijos”, se lee en el breve comunicado.

Tanto Joe Jonas como Sophie Turner bloquearon los comentarios en la publicación para que nadie puede hacer comentarios de odio sobre su separación.

¿Por qué se separaron Joe Jonas y Sophie?

Algunos rumores señalan que la pareja de famosos decidió separarse porque ya no eran compatibles, TMZ reportó que el cantante de los Jonas Brother se cansó y ya no aguantó el ritmo de vida de la actriz, pues aparentemente ella tenía interés en salir de fiesta y él no. Según la publicación el cantante estaría haciéndose cargo de sus hijos en los últimos meses.

¿Cómo se conocieron Sophie Turner y Joe Jonas?

Joe Jonas y Sophie Turner se conocieron en 2016, luego de que amigos en común los presentaran. A los meses formalizaron su noviazgo y luego de algunos años de relación, en 2019 decidieron consolidar su amor con el matrimonio.

Un año después de haberse casado, la pareja le dio la bienvenida a su primera hija, a quien llamaron Willa, y dos años después llegó su segundo hijo, el cual no se ha revelado su nombre. Es importante mencionar que hasta el momento, ni la actriz ni el músico se han posicionado al respecto.