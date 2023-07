Jonah Hill es acusado de violencia emocional por parte de su exnovia

Jonah Hill fue acusado por su expareja de violencia emocional, esto luego de tildarlo de "misógino" y "narcisista" en una serie de publicaciones. El actor de El lobo de Wall Street recién tuvo un bebé con su novia Olivia Millar y no ha contestado a las acusaciones.

Sarah Brady salió con el protagonista de Supercool durante un año en 2021. La surfista afirma que la obligó a rechazar trabajos con marcas. Asimismo, publicó varias capturas de pantalla de sus supuestas conversaciones mientras estaban juntos en las que el actor describe sus parámetros para una "relación romántica".

Afirma que él se molestó porque ella publicaría imágenes de sí misma mientras navegaba, y luego enumeró varios "comportamientos inaceptables" de ella. En una serie de mensajes entre ella y un amigo, Brady dijo que era "absurdo" que Hill tuviera esas opiniones cuando él estaba "tan interesado en que ella fuera una buena surfista".

"Esperaba que quitara fotos mías surfeando en una sola pieza, a las que llamó bikinis y tangas, que se publicaron allí mucho antes de conocerme", asegura Brady.

"Él supo cuando me conoció que yo hacía trabajo freelance como talento de surf y como productora de sesiones de fotos para marcas de surf femeninas. Al principio, me felicitó y coqueteó conmigo por la misma foto de surf que luego calificó de idiota, y estaba enojado porque no la eliminé", dice la conversación de la surfista.

Brady también publicó varias imágenes diciendo que estaba "aburrida" de quién era con Hill, además de afirmar que "no sabía cómo celebrar" a una mujer como ella.

