Juan Manuel Bernal revela que estuvo a punto de morir en una filmación en el desierto

El actor Juan Manuel Bernal reveló que estuvo a punto de morir durante una filmación en el desierto de Sonora. El actor reveló que tuvo un encuentro cercano con la muerte cuando se encontró de frente con una víbora de cascabel, uno de los animales más venenosos de la región.

Durante una charla que el actor sostuvo con Yordi Rosado, reveló algunos detalles de su vida personal y de su vida profesional. Fue en este espacio que el actor reveló que estuvo a punto de morir durante una filmación en el desierto de Sonora, el cual aseguró, es uno de los desiertos más hermosos que ha visto en su vida.

"Entramos lugares que el hombre no había pisado para filmar esa película que se llama 'Sonora', que habla sobre la llegada de los chinos a México principios del siglo XX. Nadie sabe esta historia, fuimos muy crueles con la comunidad china", dijo el actor en la charla.

Señaló que durante la filmación estaban filmando una escena muy delicada en medio del desierto y que llevaban alrededor de un mes de filmación. "Mi personaje está herido, tiene una bala atravesada y estoy alejado de los otros personajes, están deshidratados, llevan mucho tiempo en el desierto", relató el actor.

"La indicación de mi director es: 'Cierra los ojos, estás muy dolido, estás deshidratado y ya perdiste mucha sangre, y cuenta 10 segundos en lo que la cámara se aleja'. Cuando abro los ojos está enfrente de mí, a diez centímetros de mi pie una cascabel cornuda. Era el animal más peligroso del desierto", relató el actor.

El actor dijo que avisó a la producción que había una víbora frente a él y que la instrucción de los expertos fue que no se moviera. "Yo no moví ni las pestaña, no me quedé con la mirada fija en donde estaba el cuerpo de ella y ella empezó a caminar, entonces yo sólo veía cómo se acercaba a mí", dijo Juan Manuel Bernal.

El actor detalló que la serpiente se metía en un hueco de su pantalón, mientras él permanecía inmóvil. Asimismo, señaló que la producción no contaba con antídotos y que el hospital más cercano estaba a cuatro horas, por lo que una mordedura sería catastrófica.

Finalmente, señaló que un médico le dio la indicación de que cuando tocara su mano saliera corriendo, mientras ellos capturaban a la serpiente. afortunadamente, el plan de la producción funcionó y todo quedó en uan terrible anécdota para el actor.

