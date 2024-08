Juan Soler habla del duro Alzheimer que tiene su mamá: 'Se va a ir olvidando de nosotros'

Juan Soler está devastado, pues el querido actor se quebró al hablar del devastador Alzheimer que padece su mamá, el cual sabe que poco a poco va a empeorar y que va a tener consecuencias devastadoras sobre su progenitora, como que eventualmente no va a poder reconocer a sus seres queridos.

Juan Soler asistió al programa “Salé el Sol”, emisión en la que se mostró altamente vulnerable al hablar sobre la salud de su progenitora doña Keky, al grado de que lloró al hablar de su brutal enfermedad.

"Ella tiene una enfermedad, Alzheimer, poco a poco se va a ir olvidando de nosotros. Trato de ir lo más seguido porque... Sé que va a ser muy duro el día que llegue y no sepa quién soy", señaló Juan Soler devastado.

El famoso remarcó que su mamá vive en su natal Argentina, por lo que tiene que cuidarla a la distancia, por lo que rentó una casa “enorme pegada a la casa de mi hermana para que esté rodeada de sus nietos, mis hermanas, mi hermano con sus hijas; para que ella tenga estos últimos momentos".

Una de las conductoras le preguntó qué momento quisiera recordar siempre con su madre, ante lo cual el actor respondió:

"Cuando nos abrazamos el día que hicimos el asado festejando la vida de mi papá; cuando él fallece, lo enterramos y fuimos a casa a hacer un asado, tomar vino y escuchar música que mi papá escuchaba, Serrat, Sabina. Nos abrazamos con mamá y no dijimos nada, fue el acto de comunicación más profundo porque ambos nos estábamos dando consuelo y amor", dijo dolido.

No obstante, no todo fueron memorias amargas para Juan Soler, porque también le preguntaron por su nueva etapa como abuelo "Un día recibo una llamada de Valentina, me dice 'Papá, te tengo que contar algo que es muy importante, algo que va a marcar mi vida'. Lo primero que se te cruza es una tragedia, de que el médico no le había dicho que tiene algo".