¿Qué fue de Julián Huergo, ganador de Survivor Mexico 2022? | FOTOS

Julián Huergo fue el ganador de Survivor México 2022 y tras haber aparecido en el reality show poco se sabe de su vida, por eso aquí te decimos qué hace actualmente.

¿A qué se dedica actualmente Julián Huergo de Survivor México 2022?

Julián Huergo de Survivor México 2022 se convirtió en el ganador del programa gracias al voto de la gente.

Él es actor y conductor, pero parece que actualmente se está dedicando a hacer campañas en redes sociales, ya que en su perfil tiene videos en los que promociona diferentes negocios, por ejemplo, tiene uno en el que habla sobre un casino online. También promocionó un negocio de colchones durante el Black Friday.

Julián Huergo de Survivor México también es gamer, entonces ha asistido a entrevistas para hablar de ese tema.

Sin embargo, poco se sabe de otras cosas que haya hecho, tras salir del reality show de supervivencia.

Julián Huergo se llevó un premio de dos millones de pesos y en La Razón comentó que es lo que tenía planeado hacer con el dinero que se llevó.

La última foto de Julián Huergo de Survivor México en sus redes sociales Foto: IG @julian_huergo

“Lo primero que pienso hacer es un patrimonio para en un futuro hacer una familia. Tomar decisiones de establecimiento y ayudar a mi familia en lo que se pueda. Un patrimonio porque me encantaría en algún momento tener hijos”, dijo el actor y conductor, tras haber salido de Survivor México.

En ese entonces también dijo que tenía planeado comprometerse con su novia Nicole Vale, quien es actriz y también es la hermana de Angélica Vale.

Sin embargo, parece que todavía no se comprometen pues no hay evidencia en sus redes de que hayan formalizado su relación, las cuentas de ambos tienen su última publicación en 2023, pero no tienen historias recientes, por lo que parece que están muy poco activos en las redes.

Julián Huergo y su novia Nicole Vale Foto: IG @julian_huergo

Pero en la vida profesional Nicole Vale está muy activa, pues recientemente participó en la serie de Ellas soy yo de Gloria Trevi, en donde interpretó a Lisbeth Rincón adulta, es decir, encarnó al personaje de Sonia Ríos, esposa de Sergio Andrade.