Julión Álvarez conoce a Fey, su 'crush', y así reaccionó: 'enamorado de usted'

Julión Álvarez no sólo confesó que Fey siempre ha sido su crush desde que era niño, sino que por fin la pudo conocer en persona, en un momento que ha dejado mucho de qué hablar por la forma en la que reaccionó.

Los hechos ocurrieron en el programa “Mi famoso y yo”, en el cual participa Julión Álvarez; ahí el cantante reveló ante todos que le encanta Fey, su música y sus coreografías desde que tiene memoria.

“Fey, me encantaba Fey... Cómo cantaba y bailaba, la veía y yo decía ‘N’ombre’, me encantaba. Hasta la fecha no la conozco, le mando un saludote con mucho respeto también, yo estaba chiquillo. Tú mi complemento mi media naranja... yo, salía la canción en video y me emocionaba”, pronunció Julión Álvarez.

Tras ello, el famoso fue sorprendido por la producción del programa, pues Fey lo estaba escuchando tras bambalinas y salió tras escuchar sus palabras.

Cuando Julión vio a Fey se paralizó y se quedó con la boca bien abierta, quien ofreció un show en la transmisión.

Los nervios de Julión Álvarez fueron notados por todos, por lo que Adal Ramones le pidió que se calmara para así saludar a Fey, quien se buró diciéndole: “qué no le dé pena”.

Soy Julion Álvarez con Fey, sí si soy 💞 🎤 tú mi complemento mi media naranja 🎶 pic.twitter.com/9Kou9ZnIvi — Eduardo 😉 (@iam8791) April 25, 2023

“Mucho gusto oiga, muchísimo gusto de verdad... Déjenme saludarla, por favor hombre. Mucho gusto, de verdad muy fan”, le dijo Julión todo chiveado.

“Para mí fue inspiración, de verdad, yo digo, Siempre he admirado a las mujeres que cantan, que bailan, entonces yo la veía y yo decía, con mucho respeto lo digo, y así tal cual oiga, enamorado de usted de toda mi infancia, de veras “, le agregó el famoso a Fey.

La cantante le agradeció a Julión Álvarez sus palabras: “Qué bonito de veras, qué declaración tan romántica, ahora sí hay caballeros caray, todavía quedan”.