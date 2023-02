Kaguya-sama: Love is War, ¿Por qué debes ver la divertida película del anime?

Lo que bien podría haber sido un paralelismo simplista con pretensiones efectistas de entretenimiento, entre una relación romántica juvenil y un campo de batalla, en “Kaguya-sama: Love is War, the First Kiss that Never Ends” se convierte en una satírica exposición sobre el comportamiento y los procesos emocionales productos del enfrentamiento entre los impulsos propios de la etapa de la vida donde la adolescencia se encamina al mundo adulto, entre creencias, miedos, prejuicios y la presión de las convenciones sociales.

Y es que aquí los códigos visuales que definen al anime y que usualmente son más un recurso cómico, una herramienta para estirar los puntos de tensión o un detonador del drama, están íntimamente ligados a la psique y evolución de los protagonistas.

Así entonces deformaciones físicas como el llamado chibi, las persecuciones al borde del llanto con la voz en off dando explicaciones, o las exageradas y a veces ridículas poses heroicas, son la representación de la percepción alterada de los personajes, de un estado mental fragmentado por la angustia y lo convulsionado de los sentimientos, cuando se trata de interpretar las reacciones de aquella persona con la que se tuvo un apasionado encuentro, decidir si tomar o no la iniciativa con ella, buscar un segundo beso o simplemente decir lo adecuado ante una sugerencia.

Todo conformado en una aventura que requiere de los arrestos de un verdadero guerrero en una batalla de tintes épicos con la inseguridad, la incertidumbre y los deseos.

Se ha revelado el avance con doblaje al español latino de la película "Kaguya-sama: Love Is War - The First Kiss That Never Ends" que se estrenará el próximo 10 de febrero en cines de México y Latinoamérica de forma subtitulada, y con doblaje hasta el 16 de febrero. #kaguya pic.twitter.com/Caq6AqVhum — Kudasai (@somoskudasai) February 7, 2023

Es por ello que esta comedia animada realizada por los estudios A-1 Pictures Inc.—responsables de populares franquicias como “Sword Art Online”—, que sigue los pasos de una joven de familia adinerada y el jefe del consejo estudiantil del colegio, quienes tras su primer beso deben asimilar y asumir sus verdaderos sentimientos; a través del incisivo sentido que le dan a lo exacerbado de su forma, adquiere mayor complejidad de lo que se podría esperar de la extensión de una serie, en este caso una del mismo nombre adaptada del manga de Aka Akasaka, y que eso sí, como entretenimiento es muy satisfactoria.

Lástima que “Kaguya-sama: Love is War, the First Kiss that Never Ends”, traída por Konnichiwa Fest y Cinépolis, los excesos tienen un costo, y la estridencia producto del uso indiscriminado de los gritos y los exabruptos puede llegar a ser exasperante para el público no iniciado en el mundo del anime, contrario lo que seguramente sucederá con los fans, para quienes será una gozada.