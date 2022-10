Karely Ruiz explota contra las fans que la comparan con Mona: "¿Dónde quedan sus marchas?"

La estrella de OnlyFans, Karely Ruiz, se enojó contra sus seguidores, luego de que la compararon con otra influencer de contenido para adultos: Mona.

A través de sus historias de Instagram, Karely Ruiz publicó un extenso mensaje en el que manifestó su molestia por las constantes comparaciones y críticas con otras estrellas de OnlyFans.

“Me compararon con Mona, pues es una mujer hermosa, igual que todas, no veo la diferencia. Ustedes nada más buscan cualquier cosa para andar en el arguende, pero no se fijan en su vida por andar perdiendo el tiempo acá con nosotras”, escribió Karely Ruiz.

La modelo de OnlyFans no se guardó nada y arremetió contra sus fans, pues aseguró que la mayoría de las comparaciones y críticas las recibe de parte de otras mujeres.

Y lo peor es que es entre mujeres ¿Dónde quedaron sus marchas? Digo, ¿apoco tiene que ser solo el 8 de marzo para estar unidas? Karely Ruiz

Karely Ruiz explota contra las críticas Foto: Especial

Asimismo, Karely Ruiz, quien vive de las redes sociales, alentó a sus fans a dejarla de seguir en caso de que no compartan el mismo tipo de pensamiento. “Lo siento, no puedo caerle bien a todo mundo y les dijo algo, no me importa. Soy feliz cómo soy, deberían hacer lo mismo, les va a ayudar a no mortificarse tanto… ya chicas (os), ya sé que con este post no haré cambiar a la gente, pero mínimo les tiene que quedar que están perdiendo el tiempo”, dijo.

Karely Ruiz explota contra críticas Foto: Especial

Karely Ruiz aseguró que su publicación no la hizo para quedar bien con alguien más, sino porque, mencionó, no “ando perdiendo el tiempo con otra gente para ver qué hacen mal o bien”, señaló.

Karely Ruiz explota contra los haters Foto: Especial

Karely Ruiz lidia con el odio de Internet

Karely Ruiz ha explicado en distintas ocasiones en sus redes sociales, que es un blanco regular de los haters, pero ella siempre les responde. Les contestó cuando le dijeron “gorda”.

Asimismo, la modelo de OnlyFans se ha visto en vuelta en pleitos con otras influencers, como cuando corrió a su colega Sol León de los 15 años de su hermana, porque le estaba robando cámara a la festejada.