Karely Ruiz encuentra cobija con su foto y así reaccionó: "No puedo creer hasta donde he llegado"

Karely Ruiz sigue despertando la creatividad de sus fans y es que ahora la modelo de OnlyFans decidió ir a buscar una cobija con su foto y esto fue lo que pasó.

Desde hace varios días, en redes sociales se viralizaron unas imágenes de un hombre que vendía unas cobijas con la foto de Karely Ruiz.

Karely Ruiz encuentra cobija con su foto

Así que la estrella de OnlyFans decidió ir a buscar su propia cobija, pero se encontró con la sorpresa de que son tan populares que ya no alcanzó.

Sin embargo, Karely Ruiz sí pudo tomarse foto con uno de sus fans que compró una cobija de la estrella de OnlyFans.

La modelo compartió la imagen con la siguiente leyenda: “No puedo creer hasta donde he llegado, estoy muy feliz y agradecida con todos ustedes. Me cambió la vida para bien y sigo con los pies en la tierra, la verdad jamás se me va subir por qué por ustedes estoy donde estoy”, se lee en el mensaje de Karely Ruiz.

En un live que hizo en su cuenta de Facebook, la influencer contó que se sintió triste porque viajó para poder comprar la cobija, pero ya no alcanzó.

Sin embargo, la modelo de OnlyFans aprovechó la salida para comer tacos y también para convivir con sus fans, quienes no dejaron de pedirle fotografías.