Karla Souza ha sido amenazada, tras hacer "La Caída"; habla de escenas que fueron más difíciles

La actriz Karla Souza, quien es protagonista de la película "La Caída", contó cuáles han sido las escenas más difíciles de grabar y las amenazas que ha recibido, tras contar la historia de abuso sexual en el deporte.

Olivares Souza se preparó varios años para realizar el papel de "Mariel", una deportista de alto rendimiento, que fue víctima de abuso sexual por parte de su entrenador.

El largometraje que se estrenó el pasado 11 de noviembre de 2022, es una historia basada en hechos reales , implica el abuso psicológico y sexual por parte de un entrenador, que la protagonista Mariel lo revive luego de que llega una menor, a quien también él le hace lo mismo.

La película está inspirada en la vida de la ex clavadista Azul Almazán, que alzó la voz en contra de su entrenador Francisco Rueda, a quien acusó de haber abusado de ella, cuando se preparaba para su participación en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000; la atleta de alto rendimiento tuvo que callar para seguir con su sueño.

“Te metes con una red de pederastas en este país, que es de miedo. Te cagas si yo te contara la gente o las compañías con las que tú pensaras que tocan ese tema, tanto que yo tengo que tener seguridad. Yo ya no me siento cómoda caminando por las calles en México, sin pensar en eso, cambia mi andar en este país, al haber hecho esta película. Este cuate nos está amenazando que nos va a demandar (...) no debería estar hablando de esto. Esta película tuvo efectos y no los hemos soltado, no hemos dicho nada.