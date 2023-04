Karol G explota contra revista que le deformó la cara con Photoshop: "No me representa"

La cantante Karol G dejó ver su inconformidad con la revista GQ porque le cambiaron la cara con Photoshop en la portada de dicha publicación.

La cantante de “Provenza” publicó un mensaje en sus redes sociales en el señaló que se sintió emocionada cuando le propusieron aparecer en la portada de la revista, sin embargo, mencionó que desde el inicio dejó claro que no se sentía bien con los retoques en Photoshop, pero que aún así no le hicieron caso.

“Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”, dijo Karol G.

Asimismo, la colombiana señaló que ella está feliz con su cara y su cuerpo natural, por lo que no requiere de las ediciones que le hicieron a sus fotos.

“Una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, señaló la artista.

“Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”, concluyó el mensaje de Karol G.

Fans defienden a Karol G de

Los fans de la cantante colombiana la apoyaron y señalaron que esa no era la foto correcta para salir en la portada de la revista.

“Eres tan hermosa no entendí la necesidad de deformarla así”, “Nada que ver con lo que en realidad eres, es como si lo hubieran hecho a propósito”, “Es tan horrible la edición, tú eres preciosa”, “Lo primero que dije fue: ¿Cómo te dejaste hacer eso? ¡Esa no parecés vos! Y luego leí lo que escribiste y... Uf! Gracias por ser inspiración para que tantas mujeres”, señalaron los fans de Karol G.