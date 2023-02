Shakira y Karol G lanzan "TQG" y fans le piden que ya supere a Piqué con MEMES: "Ya es triste"

Shakira y Karol G sacaron todo su poder de lobas y bichotas colombianas con su canción “TQG” (Te quedó grande), causando furor entre los fans y también súplicas, pues le pidieron a la colaboradora de Bizarrap y que ya supere a Piqué y lo deje de destrozar más.

En menos de 12 horas, “TQG” de Shakira y Karol superó las 8.2 millones de vistas solo en la plataforma de YouTube.

“Verte con la nueva me dolió / pero ya estoy puesta pa' lo mío / Lo que vivimos se olvidó / y eso es lo que te tiene ofendido / Y hasta la vida me mejoró / por acá usted ya no es bienvenido / Lo que tu novia me tiró / eso no da ni rabia yo me río”, canta Shakira en la canción.

Ya Shakira, el próximo se la va a pensar dos veces. pic.twitter.com/hbjB3HbC8V — Candy Honey 🍬🍯 (@CandyHoneyLiz) February 25, 2023

Como era de esperarse, “TQG” se viralizó en seguida y los fans manifestaron miles de diversas opiniones en redes. Muchas las celebraron, pero otros les pidieron a Shakira que supere a Piqué, porque ya da lástima que enfoque sus energías en molestar a su ex.

“Esto ya no es divertido, es triste”, “Sí, sí… ya te vimos”, “Ya Shakira, ya déjalo”, “Ya ve a terapia por favor” y “Ya sólo le falta colaborar con Paquita la del Barrio”, le dijeron.

Años 2050:

Shakira lanza nuevo álbum dedicado a su ex Gerard Piqué titulado:

“Ya te superé”. pic.twitter.com/lGE220TrBj — Iztapañero (@iztapanero) February 25, 2023

Gritar a tu ex lo bien que estás con tantas indirectas me hace pensar justo lo opuesto... 😅 Ya Shakira yo na más digo que no parece muy sano ese pedo jaja xd pic.twitter.com/010lOVURjh — Poncho Ramirez (@AlfonsoRam_) February 25, 2023