Crean canción con la que Clara Chía le responde a Shakira: "Conmigo facturas" (VIDEO)

Tal parece ser que Clara Chía tiene sus fans y gente que la apoya, pues ya crear con la canción con la que le responde a la tiradera que le hizo Shakira con su tema con Bizarrap.

Fue el programa español “Fiesta” el que compuso la canción respuesta de Clara Chía, cuya letra se ha viralizado por su postura y palabras.

“Yo contigo nunca me meto ni aunque me cantes o me dediques, no sabía que pa' ti era tan inspiradora. Sorry, Piqué y yo somos la pareja de moda”, dice la canción.

“Nos dejaste con la bruja a la vista, con portás de revistas y la canción en las listas, el negocio que te has hecho con toda esta ruptura, tu Waka-waka no te lucra y conmigo sí facturas", agrega.

"Tienes fama de cantante buena y esta letra va a ser tu condena, no me nombres, no es como me pintas, me estoy cansando y no puedo más con tu actitud, uh, uh, uh, uh", añade la canción a favor de Clara Chía.

Como era de esperarse, la canción ha dividido a los fans, pues muchos la critican por tirarle a Shakira, mientras otras la celebran, pues Clara Chía no ha atacado públicamente a la ex de Piqué.