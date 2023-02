Shakira envía polémico mensaje a Piqué el Día de San Valentín: "Tal vez mate a mi ex" (VIDEO)

Shakira sigue alimentando la polémica por la infidelidad de Piqué y la cantante envió un polémico y amenazante mensaje a su expareja.

Shakira publicó un video en su cuenta de Instagram en el que la cantante aparece con un atuendo espectáculos trapeando su casa.

Lo que llamó la atención es que Shakira acompañó el breve video con la canción de “Kill bill” de la compositora estadounidense SZA.

El mensaje del video de Shakira viene en la letra de la canción en la que la artista sugiere que no ha superado a Piqué, ya que la canción habla sobre un asesinato.

“Tal vez, tal vez yo maté a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente, ¿cómo llegué hasta aquí? Tal vez yo maté a mi ex, aunque todavía lo amo. Prefiero estar en la cárcel que sola”, este es el fragmento de la canción con el que Shakira acompañó su video.

Fans de Shakira dividen opiniones sobre indirecta a Piqué

Los mensajes de los fans de Shakira han causado polémica, ya que algunos señalan que Shakira quiso enviar el mensaje de que está trapeando la casa, después de todo lo que sucedió entre ella y Piqué.

Otros más aseguran que se trata de un mensaje con sarcasmo sobre su separación con Piqué y otros más señalan que en realidad Shakira aún no puede superar a su exesposo y que por eso sigue dando de qué hablar con sus publicaciones de redes.