Filtran VIDEO de la mamá de Piqué maltratando a Shakira

La polémica entre Shakira y Piqué continúa, luego de que en redes circula un video en el que la mamá del exfutbolista calla a la fuerza a la colombiana.

Se trata de un breve video que fue tomado de lejos en el que se puede ver que a Shakira hablando frente a la mamá de Piqué y el exfutbolista se encuentra a un lado de su madre.

En las imágenes se observa que la mamá de Piqué le agarra fuertemente la cara a Shakira y en seguida se lleva la mano al rostro para hacerle una señal de silencio a la cantante. Mientras Piqué se queda observando la escena.

La cantante de “Antología” está de espaldas por lo que no se le puede ver el rostro ni la reacción que genera, tras lo sucedido con su exsuegra.

Usuarios destrozan a Piqué y a su mamá por filtración de video

En redes sociales el video causó polémica, ya que los usuarios inmediatamente atacaron a Piqué y a su mamá por la acción que se ve en el clip, los cibernautas acusaron a la familia del exfutbolista de ser “maltratadora”.

Siempre siempre me dio mala espina este ser maligno. Pobre @shakira menos mal abriste los ojos. pic.twitter.com/FOoG1aAqwg — carladirty (@carla_dirty) January 23, 2023

“Familia maltratadora como muchas, la solución es distancia total y continuar la vida”, “Le agarra la cara para que no hable y luego ella señala que se calle hay no y enfrente del ex marido que horror”, “Qué buena puede ser una mujer que educó a un petuste como ese”,” Que bueno que Shakira le esté tirando todo lo que se merece Pique y si le salpica a la familia pues muy bien también”, “Bueno ahora entendemos la actitud del hijo, me alegra mucho ver el respeto de Shakira a pesar de cómo la están tratando”, fueron algunos comentarios.

Otros cibernautas señalaron que seguramente este video está relacionado con la bruja que Shakira puso en el balcón de su casa en dirección a la casa de su suegra que es su vecina, mientras que otros usuarios aseguran que le video está fuera de contexto.

KR