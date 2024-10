Kate Cassidy, novia de Liam Payne, revela que se iban a casar: 'estaremos juntos siempre'

Liam Payne murió hace una semana tras caer de un tercer piso del hotel en el que se hospedaba en Argentina y hasta ahora su novia Kate Cassidy acaba de emitir sus primeras declaraciones respecto al deceso del cantante: un emotivo mensaje en el que aseguró que ella y el ex integrante de One Direction se iban a casar.

A través de sus redes, Kate Cassidy compartió un post conformado por fotos inéditas de ella con Liam Payne, las cuales acompañó por un mensaje en el que le dio el último adiós virtual a su amado.

“Ni siquiera sé por dónde empezar, mi corazón está destrozado de maneras que no puedo expresar con palabras. Desearía que pudieras ver el enorme impacto que has tenido en el mundo, incluso cuando todo se siente tan oscuro ahora mismo. Me trajiste tanta felicidad y positividad a todos: millones de fanáticos, tu familia, amigos y especialmente a mí. Eres increíblemente amado”, arrancó en su mensaje.

“Nada de esto parece real y no puedo asimilar esta nueva realidad de no tenerte aquí. Estoy luchando por encontrar la manera de vivir en un mundo sin ti a mi lado. Juntos, pudimos volver a ser niños, siempre encontrando alegría en las cosas más pequeñas”, agregó la novia de Liam Payne.

De acuerdo con Kate Cassidy, Liam Payne le dio una carta en la que le decía que se iban a casar y que iba a ser muy felices en su matrimonio… cosa que ya no sucederá.

“Decía: 'Kate y yo nos casaremos dentro de un año/estaremos comprometidos y juntos para siempre 444'. Liam, sé que estaremos juntos para siempre, pero de la manera que habíamos planeado. Siempre estarás conmigo. He ganado un ángel de la guarda”, narró.

“Te amaré por el resto de mi vida y más allá, llevando nuestros sueños y recuerdos conmigo dondequiera que vaya”, finalizó Kate Cassidy.