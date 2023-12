Kate del Castillo dice que no se quería casar con Aarón Díaz, pero confiesa por qué lo hizo

La actriz Kate del Castillo recordó su matrimonio con el actor Aarón Díaz, y confesó que no se quería casar con él, pero finalmente lo hizo por una razón.

Kate del Castillo señaló que ella no se quería casar con Aarón Díaz, pero que lo hizo porque había mucha presión y ella quería complacerlo a él y a su familia.

“Aarón es un chico que es puro amor, puro cariño y simplemente no era para mí, me casé muy presionada, ahí sí no me quería casar, solamente lo hice por darle gusto a su familia, a la mía, a él mismo”, contó la actriz de La Reina del Sur en una entrevista con Yordi Rosado.

Asimismo, Kate contó que Aarón Díaz quería tener hijos rápidamente y ella ya había sido clara en sus intenciones de no ser mamá nunca.

“Él quería tener hijos luego, luego y yo ya sabía que no quería tener hijos y fue así de: ‘¿qué parte no entendiste cuando andábamos?’”, mencionó.

La actriz que da vida a Teresa Mendoza indicó que ella no quería quitarle su sueño a Aarón de ser papá. “Él es un gran padre y yo no le voy a quitar eso a nadie, por eso soy de frente y quiero esto”, recordó.

Kate del Castillo habla de su matrimonio con Luis García

Por otra parte, también habló de su matrimonio con Luis García y señaló que fue un gran aprendizaje, señaló que sufrió mucho en la luna de miel, además de que también él quería tener hijos de manera pronta.

Kate del Castillo indicó que con él posiblemente sí hubiera tenido hijos, si su matrimonio hubiera sido bueno, ya que hubiera seguido el ciclo natural de casarse y luego tener hijos.

Mencionó que actualmente está muy feliz con su pareja, un hombre llamado Francisco a quien conoció en las grabaciones de La Reina del Sur.