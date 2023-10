Kimberly Loaiza corre a Juan de Dios Pantoja de su casa por infiel: 'Tiró todo a la basura'

Kimberly Loaiza reaccionó a la infidelidad de Juan de Dios Pantoja y aseguró que es real y que no es marketing y que tampoco va a sacar una canción para promocionarla en medio del escándalo.

A través de la red social “X”, la Lindura Mayor publicó una serie de mensajes en los que señala que se siente mal por la situación que está pasando y que se alejará de las redes sociales.

“Yo también quisiera que esto fuera una broma o marketing para una canción, pero desgraciadamente él tiró todo lo que construimos a la basura. Me alejaré un poco de redes sociales, no me siento muy bien pero sé que estaré mejor. No se preocupen, espero me entiendan”, fue el mensaje que publicó la influencer y cantante.

Asimismo, en sus historias de Instagram ella publicó un video en el que se escuchan las voces de ella y Juan de Dios Pantoja y ella le pide que se vaya de su casa. A lo que él le dice que no se va a ir porque es su casa también.

“Vete quiero que te vayas ya”, le dijo Kimberly. “No me voy a ir, ábreme. Te quiero decir algo”, le responde Kim en la grabación.

Está en Facebook pic.twitter.com/In2PCAcINJ — Sofia Amaris (@SofiaSolano18) October 21, 2023

Sin embargo, el video no duró mucho en la red social, pues la influencer lo eliminó, por lo que nuevamente se volvieron a encender los rumores de que si todo eso era falso.

Juan de Dios Pantoja dice que pronto dará su versión

Por su parte Juan de Dios Pantoja también publicó un mensaje en redes en el que agradece a la gente por seguirlo a pesar de sus errores.

“Ya mejor dejaré de darle importancia a quienes no la merecen. Gracias a todos lo que siguen aquí a pesar de mis errores, sé que de nuevo la cagué y solo me queda aceptar las consecuencias y mejorar. Pronto les daré mi versión con pruebas reales”, escribió el influencer y cantante.