Entre lágrimas, C-Kan narra cómo fue el asesinato de su hermano (VIDEO)

A una semana del asesinato de Ruff, hermano de C-kan, el rapero publicó un video para recordar a su hermano y para contar cómo fue aquel día en que su hermano perdió la vida.

C-Kan calificó como cobarde el asesinato de su hermano, pues contó que lo atacaron por la espalda.

“Estábamos en un partido de futbol, no fue en su barrio, no fue en la Cancha 98, no fue un balazo en la cabeza, no fue un balazo en el pecho. Fue en otro lado, en su barrio era intocable, en su barrio lo amaban. Le tiraron por la espalda, cuando ya nos íbamos, cuando nos retirábamos nos tiraron por la espalda”, dijo C-kan en la grabación.

El cantante se mostró muy afectado por la muerte de su hermano y al inicio y al final del video puso una canción de su hermano para recordarlo.

“Se llevaron al mejor hermano que Dios pudo haber puesto en este mundo, y eso duele bien cab&%$. Se llevaron un vato con un chingo de sueños, con tres morritos que son mis sobrinos que tienen su misma cara”, dijo el rapero.

C-kan dijo que cada que tenga oportunidad de rendirle homenaje a su hermano lo hará sobre el escenario. Además, mencionó que Ruff dejó grabado un disco, el cual no pudo sacar antes de morir.

C-Kan reprograma conciertos

Antes de la muerte de su hermano C-Kan ya tenía programados algunos conciertos en San Luis Potosí, pero debido a la situación por la que pasa su familia los shows serán reagendados.

“A toda la gente que ha encontrado en este momento una razón para burlarse de mí, de mi persona, de la memoria de mi hermano, les deseo de todo corazón, con el alma, con el corazón en la mano, a todos los que han tenido oportunidad en estos instantes de burlarse, que Dios nunca les permita sentir lo que se siente perder a una persona como él. Ojalá que ustedes nunca se sientan de la manera en la que yo me estoy sintiendo, que Dios me los bendiga”, concluyó su mensaje en redes el rapero.