Lalola, una comedia que pone en jaque al machismo

En la serie Lalola, la actriz Bárbara de Regil se pone en la piel de un hombre patán acostumbrado a jugar y lastimar a sus parejas, quien un buen día, a raíz de un hechizo, amanece con cuerpo de mujer, lo cual lo llevará a cuestionarse sus comportamientos machistas y darse cuenta de la vulnerabilidad que enfrentan las mujeres. Ante un triunfo laboral, en lugar de aplaudirle como habitualmente lo hacían sus compañeros, ahora atrapado en un cuerpo que no es suyo, comienzan a coquetearle, en vez de reconocer su trabajo.

“Aprendí acerca de cómo las mujeres estamos vulnerables ante muchas situaciones y los hombres no, me tocaba actuarlo, lo hacía consciente y decía ‘aquí una mujer sería mal vista si hiciera esto, pero si fuera hombre no’, la gente lo va a ver sin que sea una serie de enseñanzas, va a decir ‘claro, siendo hombre puedes, siendo mujer no’, es divertido y te da un flashazo”, comentó a La Razón Bárbara de Regil, quien protagoniza esta producción basada en una serie argentina de 2007.

“Por ejemplo, cuando mi personaje empieza a triunfar en algo, es vamos por un cafecito, pero si fuera hombre le dirían superbien, esas cosas empieza a vivir Lalo y es divertido ver cómo lo experimenta y hay una reflexión de por qué si es mujer se critica y si es hombre hay aplausos”, añadió la también actriz de Rosario Tijeras y Capo.

La intérprete compartió que fue divertido dar vida a este papel, pensar durante toda la serie como un hombre lo haría, pero siendo mujer.

“El tema corporal y actuar como mujer siendo hombre fue todos los días repetirme (mentalmente) soy hombre para no equivocarme. Es interesante, porque Lalo se lleva una reflexión viviendo como una mujer, sintiendo cómo te ven, cómo te alburean, es divertido verlo porque antes era él el que albureaba”, dijo.

Todo este embrollo que vive Lalo es a causa de una novia despechada que en venganza va con una bruja a que le haga un hechizo. “Me encantó que nunca había hecho un personaje así, es la novedad, el juguete nuevo. Me gustó porque de la serie es la empoderada. Es un personaje que me encanta, porque es una bruja de mucho caldero y mucho todo, pero no puede aparecer el dinero, siempre está con broncas económicas y a cada uno le da sus enseñanzas, lo que necesitan para su vida, incluso a la que va y se venga de Lalo”, comentó Cynthia Klitbo sobre su personaje en la serie.

La joven despechada, interpretada por Tato Alexander, tiene entre sus primeros aprendizajes, darse cuenta que lo más importante es amarse.

“Es un mensaje muy lindo, no importa cuántas brujerías quieras hacer, si no te das el valor no te lo va a dar nadie, si andas tras un tipo que te maltrata y estás empeñada en vengarte, no estás creciendo, es un personaje muy sabio”, finalizó la actriz conocida por sus papeles de villana en telenovelas.