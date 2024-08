¿Qué le pasó a Chingu Amiga? La influencer confesó estar 'muy mal' tras ser hospitalizada | VIDEO

El público está pendiente del estado de salud de Chingu Amiga, quien se convirtió en tendencia en redes sociales después de que la misma famosa revelara este domingo que fue hospitalizada antes de asistir a la VidCon 2024.

En la historia de Instagram donde la famosa cuenta que no se encuentra de lo mejor, se le ve bastante desmejorada. A pesar de ello, Chingu Amiga ha tratado de cumplir de la mejor manera sus actividades laborales, como lo dejó ver este fin de semana, al asistir a una convivencia con fans a pesar de no sentirse nada bien.

En la voz de la comediante, se percibe el desánimo y cansancio que tiene. Además, en sus redes sociales ha tratado de mantener un flujo constante de publicaciones y de no preocupar a sus seguidores, a pesar de que parece que no se encuentra de lo mejor.

Incluso, en una historia reciente se mostró maquillada e impresionada por cómo lucía, pues aseguró "me veo muy bien sin filtro", mientras estaba en lo que pareciera ser un estudio fotográfico.

Chingu Amiga actualiza su estado de salud

Después de que se popularizaba la noticia sobre el estado de salud de Chingu Amiga, cuyo nombre real es Sujun Kim, la reconocida influencer coreana publicó una historia por medio de Instagram, donde deja un breve mensaje para revelar a su comunidad cuál es su estado de salud actual.

"Chingus, hoy también ando muy mal, pero ya me estoy recuperando poco a poco”, expresó la creadora de contenido brevemente, sin ahondar en qué le sucedió o de qué trata su padecimiento. A pesar de ello, señaló que estaba "muy nerviosa" por no subir videos en sus redes sociales por tres días, ya que a eso se dedica y no desea descuidar su trabajo.

se enfermó Chingu Amiga :O pic.twitter.com/frElnz5aAt — Carlos A Luna (@Tony_Luna911) August 13, 2024

Ante ello, los fanáticos de la popular persona de redes sociales, insisten en que la famosa atraviesa por un momento de burnout, al tener una pesada carga de trabajo y no detenerse para relajarse como debería hacerlo para asegurar que su cuerpo descanse.

El burnout es un padecimiento que ya ha experimentado anteriormente Chingu Amiga, pues cuando vivía en Corea del Sur, vivía con presión constante para siempre estar trabajando, por lo que decidió mudarse a México para vivir una vida más plena y relajada.