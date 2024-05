¿Qué le pasó al papá de la Chingu Amiga? La influencer rompe en llanto: 'Prepárense para lo peor' | VIDEO

La influencer coreana conocida como la Chingu Amiga está pasando por un momento familiar muy difícil debido a que su papá se encuentra hospitalizado desde hace varios días y los médicos le habrían dado un diagnóstico desalentador y con pocas esperanzas.

En un video de su canal de YouTube, la creadora de contenido rompió en llanto al hablar de lo que le está pasando a su papá y a quién, dijo, ha visto muy poco tiempo y tiene pocos recuerdos, ya que su padre se la pasaba trabajando y ahora que se retiró es cuando han podido pasar tiempo de calidad, pese a que ella vive en México y su familia en Corea del Sur.

¿Qué le pasó al papá de la Chingu Amiga?

La Chingu Amiga contó, entre lágrimas, que a su papá le dio un derrame cerebral, por lo que tuvo que ser hospitalizado y le realizaron una cirugía de emergencia.

La influencer dijo que su papá se empezó a sentir mal y tenía dolores de cabeza y mucho vómito. Fue al doctor y ahí le dijeron que todo estaba bien y lo regresaron a su casa, pero días después el médico llamó para que su papá regresara al nosocomio y lo operaran de emergencia.

La creadora de contenido señaló que a su papá se le reventó una vena en el cerebro y por eso le diagnosticaron hemorragia cerebral o derrame cerebral.

Señaló que antes de la cirugía el médico no les dio esperanza alguna y que incluso le pidió a la familia que se prepara para lo peor.

Sin embargo, el señor fue intervenido y la cirugía se realizó con éxito, pero todavía no saben si el papá de la influencer está bien o si la cirugía le dejó alguna secuela, ya que, explicó Chingu Amiga, que este tipo de operaciones son muy delicadas y no saben si su papá podrá volver a caminar o a moverse.

Comentó que por ahora el señor tuvo una reacción agresiva contra las personas a su alrededor, pero tienen que esperar seis meses para saber si ya está mejor.

La influencer recordó que su papá nunca había viajado y que este 5 de mayo sería su primer viaje a México, pero ante los problemas de salud ya no podrá conocer el país.

Asimismo, mencionó que ella viajará a Corea en agosto y verá a su papá, ya que en esta ocasión no viajó hacia su país natal porque su hermana le dijo que no la iban a dejar entrar, pues por ahora no dejan que ingrese ningún familiar.