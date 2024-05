VIDEO | Dalas Review acusa a Germán Garmendia de participar en una estafa piramidal ¿le roba a sus fans?

Dalas Review lanzó un video que rapidamente se viralizó en redes sociales, pues una vez más se lanza contra el youtuber Germán Garmendia y lo acusa por estafar a sus millones de seguidores, ahora involucrándolo en una estafa piramidal.

"Os voy a enseñar como Germán hace tan solo un par de semanas se puso a promocionar una 'Ponzi', una estafa piramidal" señaló Dalas Review en su video, arremetiendo nuevamente contra el influencer chileno que se viralizó hace años en YouTube gracias a su contenido de comedia.

De este modo, asegura que este tipo de estafa es mucho más peligrosa de la que se ligó con Germán Garmendia en el pasado, cuando Dalas acusó a la celebridad de internet por dirigir a su público a la cuenta de un estafador.

¿Qué es una estafa Ponzi, multinivel o piramidal?

El esquema de Ponzi es un fraude con el cual los estafadores consiguen pagar los intereses de una inversión con el mismo dinero invertido. Estas obtienen el nombre por Carlo Ponzi, un famoso delincuente italiano que estafó a muchas personas en Estados Unidos durante los años 20's.

En un sistema Ponzi nos encontramos que una persona física o hurídica que ofrece gran rentabilidad a inversores, con lo que consigue fácilmente convencer a la gente para que se le preste capital para ser invertido. Los intereses del dinero depositado o prestado son pagados con el dinero que invierten los nuevos clientes.

Dalas Review acusa a Germán Garmendia de estafar a sus seguidores

Dalas acusa a Germán Garmendia de formar parte de Billions Trade Club, una organización que promete que te convertirá en billonario a través del blockchain. El creador de contenido, participó en una reunión como orador, lo cual Dalas aseguró que se trata de un gancho para llamar la atención del público.

📈 "Dalas"

Por demostrar la ESTAFA que esta dentro German Garmendia. pic.twitter.com/sfg5yKRD3l — ¿Por qué Dalas es Tendencia? (Parodia) (@PorqueTTDalas) May 3, 2024

Hasta ahí habria quedado la participación de Germán Garmendia en la organización, como parte de la imagen para conseguir la atención de una mayor audiencia.

"No todos los días vemos a Dalas exponiendo de 1 modo tan BRUTAL a 1 estafador como Germán, a esto le llamo yo, GAME OVER" y "solo me queda decir que agradesco mucho no darle dinero a las promociones falsas que hizo german y no defiendo para nada de lo que hizo el año pasado ni con lo de piramidal la verdad" fueron algunos comentarios.

Sin embargo, otros usuarios aprovecharon para señalar a Dalas Review, por tener un chat donde le acusan de hacer estafas con criptomonedas junto a otro youtuber, a modo de defender a Germán Garmendia.