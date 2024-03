VIDEO | Maryfer Centeno estalla contra Dalas Review: 'lo ideal sería que te atendieras'

"Me acabo de encontrar que Dalas me retó a un debate" señaló Maryfer Centeno hace tan solo un par de horas a través de sus redes sociales, dónde compartió con sus seguidores su opinión respecto al conocido influencer y señaló que no tenía ningún interés en platicar con él.

Maryfer Centeno mostró un correo que llegó de parte del influencer Dalas Review, donde le propone el debatir tras ver un video de la grafóloga donde habla de él y Yeri Mua, pues cabe destacar que hace no mucho se volvió viral nuevamente la la relación de enemistad que existe entre los dos y que ha generado que el español le dedique varios videos a la influencer jarocha donde la acusa de varias cosas.

acabo de ver un video de Maryfer Centeno acabando con dalas KADHAJDHpic.twitter.com/Kh8rnb2eon — veralix ☁︎︎ (@koscry) March 19, 2024

Dalas Review reta a un debate a Maryfer Centeno

"Descárgate Discord que vamos a hablar cara a cara tú y yo en un debate. Ahora no te cag**s y seas patética" explica Maryfer que dice el mensaje y posteriormente cuestiona: "¿Es en serio? [...] Para empezar eso no es un debate, un debate es cuando hay una verdadera confrontación de ideas, no cuando una persona entrevista a otra".

Así mismo, señaló que no tenía intenciones de platicar con una persona que fuera grosera con ella, como Dalas lo habría sido, en su opinión, al momento de invitarla a dialogar con él.

"Primero ten educación" pidió "por qué mira Dalas, al que insulta le faltan argumentos" y agregó que estaba bien si él deseaba dedicarle uno o más videos de varias horas, cómo suele hacer con otras figuras del internet, puesto que señala que de este modo ella podría tener publicidad de manera gratuita.

"Si tú crees que son las formas o simplemente intimidando te sientes menos inseguro, está bien es absolutamente válido, pero mira, lo ideal sería que te atendieras amigo, que buscaras aportar algo a la sociedad" señaló y destacó que ella por su parte, ella es perito en grafología. Finalmente, con una voz infantil, cuestionó: "¿Dónde está Dalas bebé, está enojado, Dalas bebé?".

Ante esto los usuarios de TikTok en los comentarios del video le dieron la razón a Maryfer Centeno y señalaron, entre varias cosas, que Dalas es "un intensito", así como desaprobaron su manera de ordenarle a la mujer en el correo que le mandó