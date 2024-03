Yeri Mua revela quién es su nuevo amor y la critican por no elegir a Cry: 'El problema son tus mentiras'

"Pues si en efecto, estoy enamorada de Jean, jamas voy a prestar a que la gente arruine mi felicidad" reveló Yeri Mua este lunes a sus seguidores cuando en una serie de mensajes en la plataforma X dejó ver que tras la muerte de su amigo, Alfredo Beauregard, ya no buscaría agradar al público, sino vivir su vida y ser feliz en compañia de la gente que aprecia. Esto generó shock entre las fanáticas que pensaban que algo sucedía entre el streamer Cry y la influencer, pues en ocasiones anteriores la joven negó tener una relación sentimental con Jey F, integrante de Full Brand Music.

La joven publicó un hilo en la plataforma social X, donde pidió a auss seguidores que no la elijan a ella si no están de acuerdo con las decisiones que toma en su vida y señaló: "me quedo con las que si me siguen de corazón y no x hombres en el resto de los redes" expresó Yeri Mua, en referencia al ship con Cry, el cual se llamaba CryMua.

No me elijan a mi🫶 yo tomo mi camino independiente como siempre lo he hecho💕 pero tw ya no es como antes🤍 me quedo con las que si me siguen de corazón y no x hombres en el resto de los redes❤️‍🩹 no es buen momento y es ahora cuando necesito sentirme amada, las quiero! — tu bratz favorita (@yerimua) March 11, 2024

"Elijo amar a quien yo quiera, elijo tomar el rumbo de mi vida que yo quiera y hacer lo necesario para ser feliz" puntualizó la intérprete de "Chupón" y señaló que antes del ship había logrado ganarse el cariño del público "viviendo su vida libremente". Pues cabe destacar que la joven pasó de estar cancelada por sus acciones y comentarios a ser una figura querida de reded al mostrar sus mañanas antes de ir a la universidad.

¿Quién es Jey F, el nuevo 'novio' de Yeri Mua?

Yeri Mua confirmó que está enamorada de Jey F, aunque destacó que aún no forman una relación. El nuevo "novio" de la influencer nació en Veracruz y se llama Jean Franco Vera, forma parte del sello discográfico FullBrand Music desde hace dos años; además, ha sido quien ha hecho las partes más icónicas de las canciones de la joven. Las fans sospechaban de una relación entre ellos debido a varios detalles:

Un tatuaje de Jessica Rabbit en la pierna de jey F

Beso en un en vivo

Fondo de pantalla de Yeri Mua

Yeri Mua revela que está enamorada de Jey F

Ante dichas declaraciones, el público se mostró un tanto contrariado por la situación y se dividió entre quienes apoyaban a la famosa en este punto de su vida y quienes decidieron señalar que es una mujer mentirosa. Por un lado, Yeri Cruz Varela (verdadero nombre de la celebridad) señaló que el público no deja de criticarla en cada relación pública que lleva, a pesar de que esta no sea amorosa; sin embargo, dejó en claro que estima mucho a Edward, nombre real de Cry.

Sin embargo, también atacaron a la joven al llamarla mentirosa y señalar que debería ser honesta con sus fanáticos y mantener su vida privada de tal modo. Ante esto, la cantante expresó "Que quieres que te diga? Pues si en efecto, estoy enamorada de Jean, jamas voy a prestar a que la gente arruine mi felicidad. Me atacaban por mostrar mi vida y exponerla y ahora me atacan por no mostrarla".

Yeri Mua responde a usuarios de X sobre el CryMua y su relación con sus seguidoras. X

Además, resaltó el hecho de la muerte de su amigo, el cual habría sido el factor clave para que Yeri Mua haya estallado después de todo este tiempo y haya dado las fuertes declaraciones por las que ahorta es duramente criticada, ya que la audiencia de la creadora de contenido deseaban que iniciara una relación sentimental con Cry, a pesar de que desde siempre se manejó como una amistad.