VIDEO | Señalan que el novio de Lesslie Polinesia le es infiel a la youtuber con su ex novia

Aseguran que la pareja de Lesslie Polinesia engaña a la youtuber desde hace tiempo. Recientemente, se ha viralizado un tiktok donde una joven que trabaja en el restaurante del presunto novio de Lesslie, Kundavi, cuyo nombre real sería Carlos Sánchez Cabrera, quien tiene este negocio familar en compañia de su madre.

Lesslie Polinesia recientemente entró al escrutinio del público después de que notaran algo extraño de su comportamiento en una entrevista con Yordi Rosado, pues cuando el conductor mexicano le preguntó si su pareja actual la trataba de la manera correcta, ella decidió evadir el tema, lo cual ha llevado a las personas en redes sociales a especular.

Por otro lado, la misma Lesslie dijo que al momento de enterarse de que estaba embarazada de Alquimia, ella y su pareja ya se habían separado, pero decidieron darse una nueva oportunidad por la pequeña. Sin embargo, en redes sociales aseguran que la joven no luce nada conforme con su relación, pues en la entrevista reciente con Rosado dio a entender que no se le trata como a ella le gustaría dentro de la misma.

Así surgieron los rumores de infidelidad del novio de Lesslie Polinesia

La usuaria llamada Karina Avedaño asegura que Kundavi le ha sido infiel a Lesslie Polinesia: "siempre ha engañado a Less con su ex novia, cuando Less se va a CDMX, Carlos lleva a cenar a su ex al restaurante y ya tomados se van juntos" señaló. La usuaria señala también que la mamá de Kundavi, la chef Olga Cabrera, sabe que existe esa infidelidad, pero no dice nada a nadie.

Quienes han visto el TikTok cuestionan cómo es que sabe eso, ante lo que Karina asegura que ella trabajó ahí en el pasado: "todos en le restaurante lo sabemos jaja" respondió en un comentario, mientras que en otro detalló "nos la pasamos más de 8 horas y vemos absolutamente todo".

Así, la joven asegura que ha visto a Lesslie Polinesia con Alquimia, pero también a Kundavi con su ex pareja. No existen pruebas que confirmen la presunta infidelidad del novio de Lesslie, pues al cuestionarle a la joven, Karina aseguró que no les permitían celulares en horarios laborales, por lo que todo permanece como un rumor. Por su parte, la joven madre no ha dado alguna declaración sobre el polémico tema que cada vez crece más en redes sociales.