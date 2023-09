¿Le pone fin a la polémica? Wendy Guevara ya no hablará de Gustavo Adolfo Infante; 'se ofendió ahora el bebé'

Gustavo Adolfo Infante y Wendy Guevara siguen enfrascados en la polémica, luego de que el conductor de televisión arremetiera en contra de la integrante de Las Perdidas y le sugiriera educarse. La ganadora de La Casa de los Famosos respondió a las declaraciones tajantemente, hecho que resonó en medios de comunicación.

Ante la respuesta de Wendy Guevara, Gustavo Adolfo Infante respondió en otro tono, argumentando que la ganadora de la Casa de los Famosos debería estar agradecida con los medios de comunicación: "Yo no he visto que Wendy sea agradecida con cientos de medios de comunicación que generosamente hablaron bien de Wendy sin tener ninguna necesidad", dijo el comunicador.

"Es de bien nacido ser agradecidos y ella está reaccionando de manera muy agresiva en ocasiones muy corriente y muy vulgar", apuntó Gustavo Adolfo Infante durante el programa "Sale el Sol". Ante estas declaraciones, Wendy Guevara respondió a través de sus redes sociales.

"Yo no me considero una persona que sea mala, sí soy cul#&$a, y de repente tengo mi modos, como todo el mundo, pero la neta creo que no soy tan cul#&$a, porque si no imagínense tanto tiempo fingir que soy la buena onda", dijo la influencer a través de un "en vivo".

"Ya no voy hablar del tema del señor este que ahora ya se ofendió ahora el bebé, porque el no hace nada, el es un pan de dios, nunca ha hablado mal de nadie y nunca ha sido así, acuérdense como dice Nico, 'el que se sube, se pasea' y pues bueno", apuntó la ganadora de La Casa de los Famosos, quien aseguró que Gustavo Adolfo Infante dijo que si ella quería durar más tiempo en el mundo del espectáculo debe conocer las carreras de todos.

"¿Quién dijo eso?, yo respeto a todo mundo, así sea artista o no sea artista, a cualquier persona en la calle, a quien no conozco, yo respeto a todos igual. Yo sé que hay artistas que han hecho muchas cosas y todo ", dijo la influencer.

"Todos somos iguales, más bien prefiero ser yo real con cada artista o persona del medio que yo conozca, ser yo, Wendy Guevara, no andar de lambiscona", agregó Wendy Guevara. "A lo mejor a algunos no les puede caer bien mi personalidad y a otros sí, yo nací en redes sociales, y soy de las redes sociales", declaró la influecer.

DGC