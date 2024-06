Lucerito Mijares se defiende contra críticas por su forma de vestir para ir a votar en las elecciones

Este domingo 2 de junio, se llevaron a cabo las elecciones en México y Lucerito Mijares fue señalada por su manera de acudir a hacer valer su derecho al voto, puesto que llevaba unos pants al llegar a la casilla que le correspondía junto con su padre, Manuel Mijares.

Tras recibir duras críticas por su manera de vestir para la ocasión, Lucerito Mijares emitió un puntual mensaje, con lo que buscaba detener los malos comentarios y dejar clara su postura ante la situación.

Sin lugar a dudas, las elecciones en México son de suma importancia, aunque es común ver en ellas a personas arregladas o "en fachas"; es decir, con ropa cómoda y casual, perfecta para el hogar y descansar. Sin embargo, parece ser que no a todos les pareció ver a Lucerito desarreglada.

Lucerito Mijares levanta críticas por su atuendo para votar

Fue por medio de una foto que pudimos ver el look de Lucerito para ir a la casilla que le correspondía para votar. En la imagen, se puede ver que la joven lleva el cabello amarrado y una gorra encima; además, una sudaderade varios colores pasteles y un pantalón deportivo de algodón claro.

Asimismo, podemos alcanzar a ver que utilizó sandalias. En contraste, su padre lleva un pantalón de mezclilla holgado y una sudadera con la imagen de un pueblo, aunque también luce sumamente relajado mientras esperan en la fila del lugar.

Imagínate ir a votar y cruzarte a Mijares y a Lucerito😍

Así si dan ganas de ir jajajajaja pic.twitter.com/gXf5GsIzLE — Mile🇦🇷 (@milenabaleani) June 2, 2024

Si bien hubo quien celebró que Lucerito Mijares acudiera a votar, pues hay una gran cantidad de jovenes que prefieren no ejercer su derecho al voto, no faltaron los comentarios negativos de quienes criticaron que la famosa saliera así a la calle.

Lucerito Mijares reacciona a crítica por su manera de vestir

“Manuel Mijares y Lucero Mijares con un look muy sport fueron a votar”, señaló la cuenta de X (antes Twitter), @RCulturaPop. Esto fue tomado como crítica por parte de muchos, incluido 'la princesa de México', quien no tardó en reaccionar a la situación.

"No sabía que era boda y tenía que ir de largo", comentó la joven, por medio de un corto pero contundente mensaje repleto de sarcasmo, con el que dejó ver que no le parecía la supuesta crítica que había recibido por su manera de vestir. Ante esto, la cuenta aclaró que se habría tratado de una simple descripción, más no de una crítica.

No sabía que era boda y tenía que ir de largo 😂 — Lucero Mijares (@LuceroMijaresOf) June 2, 2024

El público reaccionó con humor a la fuerte respuesta de Lucerito Mijares, pues aplaudieron su ingeniosa manera de contestar para no dejarse de los malos comentarios que abundan en internet.

Cabe destacar que Lucerito Mijares no habría sido la primera en recibir críticas por su manera de acudir a las votaciones, pues a otros personajes como Mariana Rodríguez Cantú, se le señaló por ir demasiado arreglada a ejercer su derecho al voto.