¿Quién es Lucerito Mijares? Ésta es su edad, estudios, pareja y nuevo look

Lucerito Mijares ha estado en tendencia en los últimos días, pues fue víctima de ataques discriminatorios y de body shaming por parte de Eduardo Videgaray y sus secuaces, Sofía Rivera Torres y la Estaca, quienes en sus mentes son los conductores más rostros de la tv abierta mexicana.

Lucerito Mijares es muy querida por el público, mientras que Eduardo Videgaray y sus chalanes son considerados por los internautas como “una peste” en los medios, por lo que era obvio que todo el mundo se les iba a ir encima por las nefastas declaraciones que hicieron contra la hija de Lucero y Mijares.

Disculpas Forzadas cuando Eduardo Videgaray sintio el agua hasta el cuello.



Vayanse al carajo con sus disculpas de mierda!!!! 💩 @EVIDEGARAY #Lucero #Lucerito #Mijares pic.twitter.com/vLgaDsfNny — ▕⃝⃤⁩⁩ Alquimista▕⃝⃤⁩⁩ (@Librattus) May 8, 2024

Y es que Lucerito dijo en una entrevista que alguna vez la llegaron a confundir con un joven, pero Videgaray y sus esbirros se agarraron de eso para atacarla y burlarse de su cuerpo: “Sorprendentes declaraciones, pero más sorprendente es lo mal que envejeció este video. Miren, es el hijo, es la hija que tuvo Mijares con Mijares”, inició Videgaray.

“¿Cuál es Mijares y cuál es su hija? Si no fuera por el afro, casi no sabemos. Se parece a Mijares, pero canta como Lucero. Dios quita y Dios quita otra vez. No es cierto, Lucerito, no es cierto”, continuó Sofía Rivera.

"Te confunden con hombre, pero no dijiste cuál, con el hombre araña, con el hombre elástico, con Paco Memo", dijo la Estaca, ante lo cual Sofía Rivera además hizo un comentario transfóbico: "No te preocupes Lucerito a Wendy Guevara le pasa algo muy parecido todo el tiempo".

Todo mundo está en la defensa de Lucerito Mijares, por lo que a continuación te presentamos toda la información que debes de saber de ella.

Edad de Lucerito Mijares

El pasado 2 de febrero fue el cumpleaños de Lucerito Mijares, por lo que actualmente tiene 19 años.

Estudios de Lucerito Mijares

Lucerito estudio la prepa en el exclusivo Dana Hall School, un internado para mujeres que se ubica en Wellesley, Massachusetts. La colegiatura tiene un costo de 50 mil dólares al año. Hasta ahora la hija de Lucero no ha anunciado que vaya a entrar a alguna licenciatura o carrera técnica.

Novio de Lucerito Mijares

Aunque a Lucerito se le ha vinculado sentimentalmente con diversos sujetos, como el hijo de Eduardo Capetillo, hasta ahora no ha presentado a una pareja de manera oficial.

Nuevo look de Lucerito Mijares

Lucerito es querida y recordada por la larga cabellera china que suele presumir en todos lados, misma que sigue manteniendo hasta la publicación de esta nota, por lo que te decimos que, en efecto, fue clic bait: Lucerito sigue con el mismo peinado.