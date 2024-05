Lucerito Mijares: ¿Qué es el body shaming, la discriminación que le hicieron Eduardo Videgaray y sus patiños?

Durante los últimos días, Eduardo Videgaray y sus secuaces, Sofía Rivera Torres y la Estaca, han sido funados por todos los internautas por los desafortunados comentarios que hicieron respecto al cuerpo de Lucerito Mijares, al grado de que salieron a disculparse y que la mismísima Lucero los “cancelo para siempre”, cosa que ya no les gustó.

Y es que Lucerito dijo en una entrevista que alguna vez la llegaron a confundir con un joven, pero Videgaray y sus esbirros se agarraron de eso para demostrarle al mundo lo nefastos que son como comunicadores.

No encontré en dónde está lo "cool" y gracioso en este video. 😳 más q burla es bullying y falta de respeto para LUCERITO MIJARES aunque salgan a decir q "todo es broma", no está padre. 💣 #Imagen #vengalaalegria pic.twitter.com/yzLi45oU5L — Laura Estrada Periodista (@LauraEstradaTv) May 2, 2024

“Sorprendentes declaraciones, pero más sorprendente es lo mal que envejeció este video. Miren, es el hijo, es la hija que tuvo Mijares con Mijares”, inició Videgaray tras presentar el clip.

“¿Cuál es Mijares y cuál es su hija? Si no fuera por el afro, casi no sabemos. Se parece a Mijares, pero canta como Lucero. Dios quita y Dios quita otra vez. No es cierto, Lucerito, no es cierto”, continuó Sofía Rivera.

"Te confunden con hombre, pero no dijiste cuál, con el hombre araña, con el hombre elástico, con Paco Memo", dijo la Estaca, ante lo cual Sofía Rivera además hizo un comentario transfóbico: "No te preocupes Lucerito a Wendy Guevara le pasa algo muy parecido todo el tiempo".

La deleznable acción que Eduardo Videgaray y sus “secuaces” tiene nombre y se llama body shaming, un tipo de discriminación que te vamos a explicar a continuación.

Disculpas Forzadas cuando Eduardo Videgaray sintio el agua hasta el cuello.



Vayanse al carajo con sus disculpas de mierda!!!! 💩 @EVIDEGARAY #Lucero #Lucerito #Mijares pic.twitter.com/vLgaDsfNny — ▕⃝⃤⁩⁩ Alquimista▕⃝⃤⁩⁩ (@Librattus) May 8, 2024

¿Qué es el body shaming?

El body shaming es la acción de avergonzar, burlarse y discriminar a alguien por la apariencia de su cuerpo, además de hacer comentarios no solicitados al respecto. La referencia que se suele usar son los “estándares” de belleza impuestos por la industria del entretenimiento y los medios masivos de comunicación.

Para combatir el body shaming a gran escala hace falta un cambio cultural y no permitir que personalidades como Eduardo Videgaray y sus “chalanes” tengan un espacio en los medios de comunicación, pues sólo incitan al odio con el afán de “divertirse”