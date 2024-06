Luis Miguel cierra ante más de 20 mil en Nashville, su histórico Tour 2024 por los Estados Unidos

La noche de este viernes, la capital de la música country en el mundo y del estado que fuera hogar de Johnny Cash y del también inmortal Elvis Presley, fue seducida por la voz, el talento y el estilo únicos de Luis Miguel, quien cautivó por dos horas a los más de 20 mil asistentes reunidos en la Bridgestone Arena de Nashville, Tennessee.

MÁS INFORMACIÓN Luis Miguel Tour 2023-2024: la gira más taquillera del mundo

Envuelto por un monumental despliegue tecnológico, 50 músicos en escena y una auténtica atmósfera de leyenda que incluyó como parte de su repertorio, los temas:

"Come Fly With Me" de Frank Sinatra y "Smile" de Michael Jackson, Luis Miguel puso fin a su Tour 2024 por los Estados Unidos; país donde cumplió un total de 36 fechas ante más de 600 mil espectadores.

La gira más taquillera del mundo en este momento, según lo constatan las cifras de Bloomberg, Pollstar y Billboard, consagra también a Luis Miguel como el cantante Latinoamericano de habla hispana más importante de la historia.

Tan sólo en este año, el astro mexicano conquistó la totalidad del Continente Americano, uniéndose a su éxito absoluto por los Estados Unidos un total de 25 "sold outs" a lo largo de 13 países de Centro, Sudamérica y el Caribe, además de Canadá, en donde Luis Miguel llenó a su máxima capacidad la Scotiabank Arena de Toronto y el Centre Bell de Montreal.

Luego de su éxito por el Continente Americano, Luis Miguel abrirá este 28 de junio su Tour 2024 por España, ante 10 mil espectadores que lo aguardan en la Plaza de Toros de Córdoba.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR