Mabel Cadena, orgullosa de llevar al mundo la cultura maya

Mabel Cadena, la actriz mexicana, quien interpreta a Namora en la nueva película de Marvel Studios, Black Panther: Wakanda forever, se describe como una mujer aguerrida y disciplinada que hoy se siente orgullosa y profundamente conmovida de interpretar a un personaje poderoso con raíces mesoamericanas. Desea que, al ver a estos personajes, las niñas y niños se inspiren y encuentren valor para perseguir sus sueños.

La actriz, quien estuvo nominada en la última edición de los Premios Ariel a Mejor Coactuación Femenina por La diosa del asfalto, dijo en entrevista con La Razón que está pasando por un proceso de asimilación, pues le resulta conmovedor e inspirador saber que las infancias mexicanas pueden encontrar motivación al ver a estos personajes en la pantalla grande: “Ver a Namor de niño y pensar que niñas y niños pueden decir: ‘Wow, es un rostro que no estoy acostumbrado a ver y podría ser yo. No es ser sólo un superhéroe y ser actriz o ser actor, sino que puedo ser doctor, enfermera, arquitecta, puedo ser lo que yo quiera ser”.

“Eso me llena de tanto, porque creo que yo fui una niña que renuncié a muchas cosas. Y algo que me ilusiona con nuestra película es que yo pude volver a mi niña para decirle: ‘Todo a lo que tú renunciaste, hoy mi adulto te lo va a devolver y me voy a encargar de que tengas todas las herramientas para cumplir esos sueños’, lo que deseo es que esos niños nunca tengan la posibilidad de renunciar, que sólo vayan por ello… eso es lo que quiero”, externó visiblemente conmovida.

Namora es un personaje extraído de los cómics y adaptado al cine con un origen inspirado en las culturas mesoamericanas. Para Mabel Cadena, quien asegura que es una mujer aguerrida y disciplinada a quien no le gusta hacer las cosas a medias, fue un reto meterse en la piel de esta guerrera, pues buscaba hacer una interpretación que representara de manera digna a la cultura maya.

“Creo que una de las cosas más difíciles para mí, fue el maya, porque yo no hablo ninguna lengua indígena con fluidez, sólo las he abordado superficialmente para trabajar, y tenía un coach maya que me decía: ‘Mabel, tienes que repetirlo una y otra vez, porque quiero que mi gente se sienta representada con dignidad’”, comentó Cadena.

Por respeto a esa cultura, la actriz deseaba que su pronunciación del maya fuera perfecta. Relató que grababa sus diálogos y su coach los enviaba a su madre para que evaluara la pronunciación: “Me dijo: ‘Si mi mamá las entiende pasamos de líneas, si no, no’, y cuando no las entendía no avanzábamos. Para mí era muy frustrante, porque como mexicana sé de la importancia que hay en que no se pierdan las lenguas indígenas”.

Asimismo, explicó lo que representa para ella la inclusión de una lengua indígena en una película como Black Panther: Wakanda forever: “Que no vaya a ser doblada, me hace sentir profundamente orgullosa, como mujer y como mexicana. Creo que fue una de las cosas que más me importaba que sonara como tenían que sonar”.

Por su parte, Lupita Nyong’o, actriz nigeriana con raíces mexicanas, quien interpreta a Nakia —el interés amoroso del rey T´challa —, describió, en charla con La Razón, a Black Panther: Wakanda forever como un homenaje al actor Chadwick Boseman, quien falleció en 2020 a causa de cáncer: “Es un tributo a Chadwick, pero al mismo tiempo trata sobre la exploración a las relaciones entre negros y morenos. Una celebración de la cultura por parte de las personas y la preservación de la historia”.

“Han cambiado mucho las cosas desde la última vez que vimos a Nakia y, por supuesto, hemos perdido Chadwick Boseman, por lo que tuvimos que cambiar drásticamente el rumbo de la segunda película”, expresó la actriz ganadora del premio Oscar.

Apuntó que Nakia ha evolucionado para esta secuela, pues se encuentra en una etapa muy diferente a cuando la conocimos: “Ha madurado, sus prioridades han cambiado y está experimentando una etapa avanzada de duelo. Para mí, como Lupita, diría que es ejemplar y algo a lo que hay que aspirar, ya que está centrada y proporciona una fuerza de conexión a Shuri para enfrentar a Namor”.

La película, de acuerdo con el director Ryan Coogler, busca reflejar el amor por las culturas que fueron sometidas: “Tanto la africana como la mexicana, fuimos culturas colonizadas y eso nos enseña a no querernos a nosotros mismos. Esta película busca ese poder”, afirmó en rueda de prensa.

En la cinta destaca también la actuación del mexicano Tenoch Huerta.

Un emotivo homenaje a Chadwick Boseman

En black panther: Wakanda forever vemos como los personajes obedecen más a la naturaleza de la fantasía épica, con batallas entre civilizaciones extraordinarias, impulsadas por conflictos políticos y revestidas con los mitos, dejando casi por completo los acostumbrados toques graciosos del estilo Disney, apostando por la sobriedad. Esto último, debido a que tras el fallecimiento de Chadwick Boseman, la cinta se plantea como réquiem fílmico.

Desde el drama contenido del preludio, que da pie al silencio profundo de los créditos iniciales materializando el vínculo entre el público y el estudio para rendir tributo, hasta el trayecto de la futura portadora del manto de la Pantera Negra, quien se debate entre el dolor, la venganza y su descreencia.

La interpretación del misticismo intrínseco de las culturas prehispánicas, aunque retomado de manera superficial, hasta cierto punto es comprometida.

Por Jesús Chavarría.

Wakanda

