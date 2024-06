Majo Aguilar habla de nuevo del romance de Ángela Aguilar y Christian Nodal: 'no apoyo eso'

Majo Aguilar es la única integrante de la familia Aguilar que sigue siendo vigente y que es querida por los fans, pero eso no a salva de que la prensa de farándula y los fans le quieran sacar información especto a su polémica prima Ángela, quien tiene una nefasta relación con Christian Nodal, quien dejó a Cazzu por “revivir” el amor que se tenían desde hace años.

Por ello, Majo Aguilar decidió hacer una transmisión para por fin hablar de la relación entre su prima Ángela Aguilar y Nodal, y sus declaraciones están dando mucho de qué hablar.

imagínate ser Ángela Aguilar y tener el cinismo de comentarle a Cazzu en sus fotos, bendecirla diciendo que será tía para que al final se termine metiendo nuevamente con Christian Nodal con el sermón de “porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”. 💀 pic.twitter.com/Jm1f9pwBbN — aidan (@likearider) June 10, 2024

“Yo quiero decirle a mi gente, a mi comunidad, a mis fans, que yo sé que son hermosos. A mí no me gusta, ni me beneficia, ni me apoya hablar mal de mi familia. Yo puedo entender que alguien pueda caer mal o bien, pero no apoyo eso, no me gusta”, inició Majo en su video.

La famosa cantante agregó que hace tiempo le dio una entrevista a ala prensa amarillista sobre el tema, pero que los reporteros tergiversaron sus palabras, por lo cual ahora se ve en la penosa necesidad de aclarar la situación.

“Hace unos meses tuve la oportunidad de atender a los medios en el aeropuerto y fíjense que están ligando esa entrevista con que tengo una opinión sobre la relación que tiene mi prima actualmente. Yo no iba a hablar de ese tema, pero precisamente como están diciendo que tengo una opinión, me veo en la necesidad de aclarar eso”, apuntó.

Majo Aguilar dijo ser muy respetuosa respecto a lo que concierne a su familia, por lo que nunca opinaría nada malo sobre su primita Ángela Aguilar.

“Yo no voy a opinar nada de esa relación. Yo no hablo de la vida de otras personas y no lo haré. Esto es lo único que voy a decir, la única ‘declaración’, si se le puede llamar así, que daré al respecto. Yo no he opinado nada sobre esa relación ni haré nada al respecto. Seguiré con mi música y con mis canciones”, remarcó Majo Aguilar.