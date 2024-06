Majo Aguilar habla del supuesto romance de Ángela Aguilar y Nodal: 'puro amor'

Majo Aguilar es la prima de Ángela Aguilar que sí es querida por el público mexicano, debido a su talento, su humildad y su carisma. No obstante, eso no la salva de meterse en cosas faranduleras y en esta ocasión fue cuestionada respecto al presunto romance que tienen su parienta argentina y Christian Nodal.

Cabe recordar que los fans están afirmando que Nodal terminó con Cazzu por tener de amante a Ángela Aguilar, versión que cada día cobra más fuerza por las diversas fotos comprometedoras que han salido de los cantantes juntos.

Christian Nodal y Ángela Aguilar



son tendencia por esta foto donde están abrazados ¿serán pareja? 💙 pic.twitter.com/LJ0hwwbbIA — Por qué es tendencia 🇲🇽 (@porqtendencia) May 30, 2024

Ahora, en un encuentro con la prensa, u n reportero de farándula aprovechó para preguntarle a Majo Aguilar respecto a su opinión del presunto romance entre su prima y Nodal, y sus declaraciones están dando mucho de qué hablar.

"Yo preferiría no hablar del tema porque ni sé… nada", señaló en sus declaraciones la novia del integrante de Kinky, lo cual dejó con muchas dudas a los presentes pues afirman que Majo Aguilar si sabría algo del tema pero que prefirió ocultar los datos.

no te pierdas: VIDEO | Ángela Aguilar se hace un misterioso tatuaje e internautas aseguran que es sobre Nodal

Y es que muchas personas pensarían que Majo Aguilar y Ángela Aguilar se detestarían, pero en varias ocasiones la famosa ha negado tener cualquier rivalidad con su prima e incluso lamentó que la prensa farandulera se ponga a atacar a sus parientes.

“No me gusta, ni me beneficia, ni me apoyan hablando mal de mi familia (…) Entiendo que alguien les puede caer mal o bien, pero no apoyo eso, no me gusta, y a mí no me ayuda que hablen mal de mi familia”, afirmó Majo Aguilar en una entrevista.

“Yo puedo caerle mal a alguien, ella le puede caer mal a alguien, pero eso es una cosa y otra cosa es el odio, la mala onda, eso no está bien. Mi lema es puro amor y no me gusta cuando pasan ese tipo de cosas”, remarcó la querida cantante de rancheras.