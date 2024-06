¿Mala influencia? Así es la relación de Alejandro Fernández con sus nietas, según su hijo Alex

Alex Fernández ya es padre y por este motivo, dio detalles sobre cómo vive la paternidad. El hijo de Alejandro Fernández y nieto del legendario cantante de regional mexicano, Vicente Fernández, disfruta de cuidar a sus dos hijas en compañía de su esposa.

Por medio de una reciente entrevista, Alex Fernández se describió como un padre amoroso y consentidor, aunque confesó que en sus debilidades en la crianza, está poner límites y ser estricto. En este sentido, declaró que lo que más desea es ofrecerles una compañía frecuente, lo cual se le dificulta por su carrera profesional.

“No me gustaría malcriarlas, pero te digo que es ahí donde entro en conflicto entre el no querer malcriarlas, pero al mismo tiempo me cuesta trabajo decirles que no. Ahí es donde entra la mamá con la mano dura. Pero sí, diría que un papá muy amoroso, que adora a sus hijas”, destacó el cantante sobre él mismo.

Alex reconoció que su hija mayor es muy parecida a su abuelo, pues coincide en algunos aspectos de la personalidad con Vicente Fernández, lo cual le impresionaba ,ya que ellos nunca se conocieron, aunque "El Charro de Huentitán" sí se logró enterar de que la pequeña venía en camino antes de fallecer el diciembre del 2021.

¿Alejandro Fernández es una mala influencia para sus nietas?

Algo que llamó la atención, fue lo que dijo el joven de 30 años sobre el papel que tiene Alejandro Fernández, su padre, en la vida de sus nietas. En tono de broma, destacó que "El Potrillo" es una mala influencia para ellas, algo que asegura tiene que ver con que ahora es abuelo.

“Creo que ya una vez que el papá se convierte en abuelo, ya es una mala influencia (risas) porque los consejos que me da mi papá (Alejandro Fernández) no los aplica y a veces me da la contra”, señaló al reflexionar con respecto al tema.

A pesar de dichas declaraciones, se nota que Alejandro Fernández es un abuelo sumamente cariñoso, que está muy contento de formar parte de la vida de sus nietas, pues usualmente comparte diversas fotos en redes sociales donde disfruta de un tiempo de calidad en compañía de las hijas de su hijo, Alex Fernández.