Maluma aclara si se peleó con la afición argentina en la final Copa América 2024 | VIDEO

Este domingo, se jugó la final de la Copa América 2024. El partido se jugó entre Colombia y Argentina y varias celebridades asistieron al evento, entre las que destacó Maluma, quien generó polémica al "pelearse" en medio del partido.

Se viralizaron los videos en los que podemos ver a Maluma saltando mientras decía algo inentendible a la afición argentina, pues el colombiano se encontraba sumamente emocionado por la final de la CONMEBOL este año, en la que Shakira y Karol G participaron como artistas.

En el video, podemos ver al cantante asomado en el balcón en el que disfrutaba del evento futbolero junto con otros artistas del género urbano. Los que señalaban en redes sociales era que el artista discutía por la aparente derrota del equipo colombiano.

Maluma arguing with Argentina fans at the Copa America final.



pic.twitter.com/ZSBCq9a7fl — Pop Base (@PopBase) July 15, 2024

te puede interesar Messi, Di María y el resto de la selección, llegan a Argentina y millones de aficionados ya los esperan en el Obelisco

Ante esto, no tardaron en surgir los comentarios de las personas que se mostraron impactadas sobre la actitud del famoso, quien casi siempre muestra su lado más tranquilo y pacífico, por lo que el momento de tensión generó sorpresa entre la audiencia.

Maluma aclara qué pasó en la final Copa América

Recientemente, el colombiano habló por medio de sus historias de Instagram sobre lo sucedido en el video captado en la final de la Copa América 2024. Vi por ahí unos rumores que dicen que yo estaba peleando con el pueblo argentino. Mi gente, eso es mierda. No crean todo lo que ven en las redes sociales”, expresó.

Además, el reguetonero indicó que había una gran tensión en el ambiente, por lo que su intención era animar al público de Colombia para que se levantara y disfrutara del momento.

“Yo me paré ahí, incluso a gritarle a la gente por el equipo, por la gente de Colombia. Que se pararan de esa silla y empezaran a vibrar como estábamos vibrando nosotros, porque el partido estaba muy tenso, estaba muy difícil”, puntualizó.

Además, aprovechó para mostrar su orgullo por su selección colombiana: "Gracias por ese esfuerzo y esa entrega en cada balón, cada pelota, cada minuto [...] Me siento demasiado orgulloso de ser colombiano y no me cambiaría por nada del mundo. Nos ponen cada vez en lo más alto. Me siento orgulloso de ser colombiano. Qué final, qué momentos y qué pasión por el fútbol, es un momento que nunca voy a olvidar”, concluyó.

Maluma finalizó el mensaje al decir que Colombia y Argentina se reencontrará en el Mundial 2026, evento que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, entre el 8 de junio y 3 de julio.