Maluma acusa que sufrió discriminación en un restaurante por su ropa: 'No vuelvo'

El cantante de reguetón Maluma denunció que sufrió discriminación en un restaurante de Colombia, por su forma de vestir.

A través de la red social X, el intérprete de “Felices los 4” señaló que no lo dejaron entrar al restaurante porque iba vestido con shorts y señaló que no regresará a un lugar en el que denigran a la gente, aunque no reveló el nombre del lugar.

“Ayer no me iban a dejar entrar a un lugar en Medellín porque tenía shorts, ¿quiénes son las personas que deciden cómo debes estar vestido para encajar en un lugar? Denigrando a las demás personas por cómo se visten… Como te veas no define quién eres. No vuelvo”, escribió Maluma en el mensaje de redes sociales.

Los fans del reguetonero le pidieron que revelara el nombre del lugar en el que casi no pudo entrar por su atuendo., pero el artista no quiso revelar más detalles.

Ayer no me iban a dejar entrar a un lugar en Medellín porque tenía shorts, quienes son las personas que deciden como debes estar vestido para encajar en un lugar? Denigrando a las personas por cómo se visten... Cómo te veas no define quien eres! NO VUELVO! — MALUMA (@maluma) March 7, 2024

Mientras que otros usuarios señalaron que es muy común que esto pase, solo que ahora le tocó a él que es famoso.

“Quémalos, dinos el nombre del lugar”, “Se llama derecho de admisión”, “Se llama código de vestimenta”, “Por lo visto no te funcionó el ‘usted no sabe quien soy’”, fueron algunos de los mensajes que recibió el colombiano.

Maluma pronto será papá

Maluma está pronto a convertirse en papá, el reguetonero anunció hace unos meses en un concierto que su novia está embarazada, el cantante ha documentado en redes sociales cómo ha sido el proceso de embarazo de su novia.

Además, el cantante colombiano reveló que espera una niña, quien llevará por nombre Paris y ya hasta tuvo su baby shower, por lo que pronto Maluma será papá.