Maluma canta con mariachis 'Hermoso cariño' en San Miguel de Allende (VIDEO)

Maluma, baby, es el acto principal de el segundo día del Flow Fest 2023 en la Ciudad de México, por lo cual antes de subirse al escenario decidió darse un descanso en San Miguel de Allende, Guanajuato, lugar en el que no sólo degustó de la comida local y los lujos del pueblo mágico, sino que también se puso a cantar con unos mariachis.

En su cuenta de Instagram, Maluma compartió una serie de fotografías de su descanso en San Miguel de Allende, las cuales acompañó con el mensaje “México sienta cabrón”.

En las postales se puede ver a Juan Luis, nombre legal que le puso su mamá, en el patio de la casa que alquiló para hospedarse, mientras camina por unos viñedos donde también degustó del vino local y en el centro de la ciudad guanajuatense, en la cual paseó usando gorra, lentes oscuros y un paliacate en la cara, al estilo malandro, para pasar desapercibido.

Sin embargo, eso no fue todo lo que Maluma hizo, pues en su TikTok compartió un video en el que, con su disfraz de incógnito, se puso a cantar con unos mariachis que se encontró en San Miguel de Allende.

En el clip se pude ver a Maluma frente a la parroquia de San Miguel Arcángel, la iglesia principal de la ciudad, mientras se pone a cantar con un conjunto de mariachis “Hermoso cariño” del mismísimo Vicente Fernández.

Para su buena fortuna, absolutamente nadie reconoció a Maluma, por lo que pudo cantar sin interrupciones y sin ser hostigado.

“Ayer nos dimos un paseito por San Miguel de Allende y esto pasó”, escribió el cantante en su cuenta de TikTok junto al video.

Como era de esperarse, los fans celebraron el acto de Maluma y le comentaron: “Te salen bien las rancheras amigo”, “Porque no me pasa eso a mí caray es injusto”, “No es justo no estoy en San Miguel”, “Ya saca un disco de mariachi” y “Álbum de rancheras y mariachi? ¿Por qué no? Suena muuuuy bien”.