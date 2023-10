VIDEO | Fan toma de la mano a Maluma y él responde con fuerte manotazo; desata críticas en redes sociales

Maluma vuelve a acaparar los titulares de los medios internacionales, luego de que se revelara un video en el que se ve al colombiano disgustarse con uno de sus seguidores. Esta no es la primera vez que el cantante tiene un conflicto con sus fans.

El intérprete de "Felices los cuatro" se encuentra promocionando "Don Juan", su sexto álbum de estudio, por lo que el colombiano está haciendo una gira. En una reciente visita a Estados Unidos, Maluma atravesó un momento que al parecer no fue nada grato para él.

Todo ocurrió en el Smoothie King Center de Nueva Orleans, el pasado 26 de octubre, luego de que terminara un show del cantante. Maluma decidió acercarse a sus fans para saludarlos y agradecerles el haber asistido, pero el colombiano le dio la mano a uno de sus seguidores y este se agarró el pie.

No literalmente, lo que sucedió fue que Maluma le tendió la mano a un fan y este no quiso soltarlo, hecho que molestó notablemente al cantante, quien se jaloneó, soltó un manotazo y se mostró molesto y desconcertado. Esto no fue muy bien recibido por sus seguidores, quienes lo criticaron fuertemente en redes sociales.

"Es una decepción de artista, el hombre viajo con su hija porque ella es super fan de Maluma y la niña solo se llevó un acto de violencia", asegura una usuaria de redes sociales. "Por el público están donde están, más ese Maluma farsante, presumido. Comen y viven de los fans", asegura otra internauta.

"¿Cómo les gusta este personaje creído? Ya déjenle de dar fama. No se la merece", apuntan los internautas. "Ojala y lo demanden, ese fan no se ve en muy buena forma física que digamos y daño musculo-esquelético y nervioso sí que provocó", asegura otro testigo del video.

